В больницах Перми остаются 34 пострадавших в ДТП с автобусом

В больницах Перми остаются 34 человека, в том числе десять детей, пострадавших в аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщает краевой минздрав.

По оценке медиков, состояние взрослых оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии без угрозы для жизни. Пять травмированных детей находятся в удовлетворительном состоянии, еще пять – в состоянии средней степени тяжести.

Авария с пассажирским автобусом произошла в Перми 17 августа. Водитель маршрутного автобуса №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В момент аварии в салоне автобуса находились 59 человек. Один человек погиб. Из 32 пострадавших пассажиров — 9 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 34 человек.