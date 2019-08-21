В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Сильные ливни, грозы, местами крупный град и ветер до 20-25 м/с ожидаются в Свердловской области 21 августа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС.

«В связи с непогодой МЧС рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды»,— предупредили в управлении.

По прогнозам синоптиков, дожди на Урале будут идти до конца недели. Днем температура воздуха будет меняться от +19 до +26. Ночью — от +9 до +15. В Екатеринбурге днем — от +20 до +26. Ночью — +11 до +15.