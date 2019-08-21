Двадцать «черных лесорубов» осудят в Иркутской области

Полиция Иркутской области отдала под суд 20 «черных лесорубов» за незаконную вырубку леса на общую сумму 66 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее полицейские задержали две организованные группы, которые занимались рубкой в Чунском, Братском и Балаганском районах Иркутской области. Лидером первой группы был 29-летний безработный, который зимой 2018 года руководил вырубкой в Балаганском районе. Вторую группу возглавлял 52-летний мужчина. Под его руководством семеро сообщников провели шесть незаконных рубок в Чунском и Братском районах.

«Все злоумышленники имели опыт работы в этой области, располагали техникой и связями, которые способствовали профессиональной лесозаготовке и дальнейшей реализации деловой древесины»,— говорится в сообщении полиции.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых, благодаря чему причиненный ущерб лесному фонду был полностью возмещен, добавили в МВД. Уголовные дела рассмотрят Балаганский и Братский районные суды Иркутской области.

Юлия Сасевич