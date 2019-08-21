Пензенская прокуратура предлагает упорядочить использование мангалов

В Пензенской области предлагается определить территории общего пользования, где можно будет разводить огонь и готовить пищу. С соответствующей инициативой в региональное законодательное собрание обратилась областная прокуратура.

Она также предлагает привлекать нарушившие эти правила граждан к административной ответственности.

В надзорном ведомстве уточняют, что законопроект направлен «не на полный запрет, а на упорядочение использования бытовых мангалов, жаровен, решеток, не имеющих закрытого контура, эксплуатация которых может привести к распространению огня».

Действие законопроекта не будет распространяться на разведение огня на принадлежащих гражданам земельных участках, на территориях вне населенных пунктов, дачных и садовых участках и в тех местах, где действуют федеральные правила и нормы пожарной безопасности.

Инициатива вызвана тем, что за январь-июль в регионе произошло 2645 пожаров, в которых погиб 61 человек, уничтожено свыше 400 зданий и сооружений, 69 единиц техники.

Законопроект рассмотрят 23 августа.

Иван Сергеев