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Пресс-релиз

Пензенским родителям будут раз в три месяца рассказывать о ДТП, в которых пострадали дети

В Пензенской области за семь месяцев этого года произошло 964 дорожно-транспортных происшествия, в которых 113 человек погибли и 1319 человек получили ранения. Среди пострадавших 134 ребенка, трое несовершеннолетних погибли, уточняет пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в большинстве случаев вина лежит на взрослых. «И часто это родители, которые превышают скорость», - отметил глава региона. Он потребовал от подчиненных принять «эффективные» меры по снижению количества ДТП и профилактики правонарушений, жертвами которых могут стать дети. Проводимые в настоящее время мероприятия в школах он назвал «недостаточными, для галочки».

Господин Белозерцев предложил раз в три месяца проводить 30-минутные родительские собрания, посвященные ДТП, жертвами которых стали дети.

Иван Сергеев


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