Предлог для управления Украиной

Пословица говорит, что встречают по одежке, провожают по уму, но я совершенно уверена, что мы и встречаем, и провожаем людей по речи — то, как человек говорит, вызывает невольную симпатию или антипатию, подсказывает, хотелось бы продолжать общение или нет. Показатели, маркеры «свой» — «чужой», по которым мы невольно классифицируем людей, когда они говорят, могут быть самые разные: фонетические (произношение и интонация), лексические (выбор слова), прагматические (стратегии построения высказывания), культурологические (цитаты и аллюзии) и др. Конечно, эти маркеры неодинаковы для всех носителей современного русского языка, они тесно связаны с временем, регионом проживания, социальным слоем.

Но иногда достаточно одного слова, чтобы привлечь или оттолкнуть собеседника. Когда-то наш младший сын рассказал, что познакомился в маршрутке с красивой девушкой, они мило болтали всю дорогу до нашей остановки, обменялись телефонами, а когда прощались, девушка сказала: «До встречи, созвОнимся».— «Ну и теперь, ясное дело, я ей не позвоню»,— с грустью сказал испорченный родителями-филологами юноша.

По нескольким словам, оброненным собеседником, мы можем судить о его политической позиции: скажем, называет ли он события 1917 года в России Великой Октябрьской революцией или Октябрьским переворотом, а события 2014 года — возвращением, присоединением или аннексией Крыма. Как правило, в роли лексических маркеров выступают знаменательные слова, чаще всего, имена существительные и прилагательные: разведчик — шпион, освободители — захватчики, антитеррористическая операция — бомбежка мирного населения.

В наше время роль такого маркера неожиданно стал играть пространственный предлог «в» или «на». По тому, как вы говорите — «на Украине» или «в Украине»,— ваши собеседники могут сделать вывод о вашей политической позиции, даже если вы человек совершенно аполитичный и не задумываетесь о выборе предлога. Об этом уже неоднократно писали и я, и мои коллеги, но я все-таки коротко напомню историю вопроса с точки зрения лингвистов, а не политиков.

Примерно до тридцатых-сороковых годов XX века со словом Украина в русском языке использовались оба предлога — и «в», и «на». Например, у Пушкина в поэме «Полтава» мы читаем: «Внезапно Карл поворотил И перенес войну в Украйну», а у Даля и Лескова — «на Украину». Варианты «на Украину» и «в Украину» мирно сосуществовали до недавнего времени и в украинском языке, например, в стихах Тараса Шевченко: «на Вкраїні милій» и «В нашу Україну». Надо сказать, что вообще, поскольку значения этих предлогов очень близки, до недавнего времени люди употребляли их достаточно свободно. Вариативность употребления предлогов «в» и «на» отмечалась еще в XVIII веке. Вот что пишет, например, Денис Иванович Фонвизин, автор не только всем известной пьесы «Недоросль», но и лингвистической работы «Опыт российского сословника»: «Обычай иногда позволяет на употреблять вместо в и во, например, вместо: живу в Москве, в Кубани, в Лаговой, идем в рынок, в поле — говорится: живу на Москве, на Кубани, на Луговой, идем на рынок, на поле». В русской классической литературе с названиями улиц и переулков встречаются оба предлога: на (название) улице (Достоевский, Гоголь, Островский) — в (название) улице (Гончаров, Чернышевский). В песне Владимира Высоцкого с названием московского переулка Большой Каретный используются оба предлога: «Где твои семнадцать лет? — На Большом Каретном»; «Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в Большом Каретном не бывал». У Максима Горького встречаются варианты «на квартире» и «в квартире», у Михаила Булгакова — «на квартире», но «в этаже», а у Юрия Трифонова — «в первом этаже» и «на первом этаже».

Но поскольку наше нормализаторское сознание не любит вариативность, обычно один из вариантов закрепляется в языке как основной. В русском языке закрепился вариант «на Украине». Кстати, автор классических пособий по русскому языку Дитмар Эльяшевич Розенталь считал, что этот вариант закрепился под влиянием украинского языка, таких сочетаний, как «на Полтавщине» и «на Черниговщине». (Со словами «улица», «этаж» сейчас нормативными считаются конструкции с «на» — на Беговой улице, на пятом этаже, а со словами «переулок» и «квартира» — с «в»: в Товарищеском переулке, в пятой квартире.) Но язык не существует в вакууме, он всегда тесно связан с историей, культурой и политикой народа. Вышедшее из СССР молодое украинское государство чрезвычайно чутко реагировало на все, в чем видело попытку поставить под сомнение украинскую независимость. Подобные намеки были найдены и в русском, и в английском языках: по-английски говорили go to the Ukraine, а перед названиями стран артикль the обычно не ставится (go to Russia, to Germany), по-русски — поехать на Украину, хотя с названиями стран (кроме островных) обычно используется предлог «в» (поехать в Россию, в Германию). После референдума 1991 года, подтвердившего независимость Украины, правительство США официально объявило, что не будет больше употреблять артикль перед названием этой страны. Британцы также на официальном уровне обходятся без артикля. С этого же времени вариант «в Украине» стал использоваться в официальных документах, в русских текстах официальных договоров между Россией и Украиной, в речи политиков и президентов, в русскоязычной прессе Украины, ср., например, названия украинских изданий российских газет: «Известия в Украине», «Аргументы и факты в Украине», «Комсомольская правда в Украине». Как пишут авторы авторитетного справочника «Грамматическая правильность русской речи», «в 1993 году по требованию правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из...» При этом в повседневной русской речи по-прежнему преобладал более привычный русскоговорящим вариант «на Украине».

Однако как только отношения с Украиной стали портиться, примерно со времени Майдана (2013 год), вариант «в Украине» ушел из речи российских политиков и официальных российских СМИ, но зато стал преобладающим в обычной речи и в общении в интернете людей, которые не согласны с политикой российского правительства по отношению к Украине.

Что интересно, выбор предлога «в» или «на» может свидетельствовать не только о политической позиции, но и о месте проживания. Причем не только потому, что украинские русские обычно используют вариант «в Украине», так же как эстонские русские используют вариант написания города Таллинн с двумя буквами «н» на конце (в Таллинне), но и потому, что русские, живущие в Америке или Европе, чаще говорят и пишут «на интернете», а русские, живущие в России, «в интернете»! Слово «интернет» было заимствовано из английского языка, заимствованные слова часто сохраняют особенности языка-источника, а в английском языке используется синтаксическая конструкция с on — «на» (on the Internet), так что скорее можно было бы ожидать, что и по-русски мы будем говорить «на интернете». Так и стали говорить «заграничные» русские.

Но русский язык тут внезапно проявил самостоятельность. Чтобы попробовать найти объяснение тому, почему это произошло, можно обратиться к результатам опроса, проведенного в 2008 году, когда российским пользователям задали вопрос «Как вы представляете себе интернет?». Вот какие ответы были получены: интернет — это пространство для общения, игр и прочих развлечений; особый мир, целый мир; огромное здание, библиотека; громадный справочник, энциклопедия; способ получения информации, как книги или газеты; всемирная сеть, паутина. Если мы посмотрим на эти ответы, станет понятно, почему мы говорим «в интернете»: если интернет — это пространство или мир, то в интернете, как в пространстве и в мире, если это дом или библиотека, то как в доме и в библиотеке, а если сеть, то как в сети. То есть выбор предлога со словом интернет может идти по аналогии с английским языком, из которого это слово было заимствовано, или по аналогии с другими русскими словами, входящими в тот смысловой ряд, в который мы поместили это новое для нас понятие!

В общем, имейте в виду, что ваша речь выдает вас с головой, недаром в русском языке есть замечательный глагол «проговориться».

Елена Шмелева, кандидат филологических наук