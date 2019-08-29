Быстрее, интереснее, умнее

Научный прогресс влияет на все сферы жизни, в том числе и на то, как люди учат иностранный язык. В Федеральной сети школ иностранных языков Alibra School используют новые технологии и современные методики, для того чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным. Корреспондент «Ъ-Науки» Алексей Алексеев поговорил с сотрудниками языковой школы, чтобы понять, чем наука и технологии могут помочь желающим выучить иностранный язык.

Свой метод

Генеральный директор и основа­тель Федеральной сети школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL Анна Беркович

В Москве очень много языковых школ. Их рекламу раздают у станций метро и крутят в интернете. Телефонные спамеры радостными голосами сообщают: «Здравствуйте! Ваш номер выиграл скидку на обучение иностранному языку в…». Поэтому первый вопрос, заданный корреспондентом “Ъ” сотрудникам Alibra School, звучал так: «Почему люди, которые хотят учить иностранный язык, должны идти именно к вам, а не в какую-нибудь другую школу?»

Вот что ответила на этот вопрос директор учебно-методического отдела Елена Яковлевна Круглая: «Да, школ много, но, как правило, в них работают по стандартным учебникам. Кто-то лучше, кто-то хуже, но подход у всех одинаковый. Можно поменять школу, поменять преподавателя, местоположение, возможно, цену, но на результат обучения это никак не повлияет. Наша школа знаменита своей уникальной методикой и авторской программой, написанной на основе этой методики. Их создали методисты Alibra School. Это очень опытные преподаватели, много лет проработавшие в разных языковых структурах, которые по собственному опыту знали, какие технологии работают, а какие нет. Это Е. В. Алексеева, А. Н. Бахарева, Н. С. Веселова, Т. В. Виноградова и Е. А. Юденкова. Изучив самые современные научные материалы на тему обучения иностранным языкам, они написали учебник и программу Skyrocket. Впоследствии курс дорабатывался, совершенствовался. В результате был создан курс, позволяющий слушателям Alibra School начать уверенно и грамотно говорить на английском всего за пять—восемь месяцев. Но и на этом мы не остановилиcь в совершенствовании наших программ. Новые курсы Skyrocket Master и Skyrocket Expert длительностью в четыре—шесть месяцев помогут достичь продвинутого уровня Advanced и начать совершенно свободно говорить на английском языке.

Все началось с того, что мы, создавая эту методику, задумались над вопросом — что с нами в школе и институте делают не так? Мы учим-учим иностранный язык много лет в школе, потом учим пять лет в институте. И какой результат? У нас есть какие-то знания о другом языке, но их недостаточно, чтобы свободно на нем говорить. А ведь способность говорить на иностранном — это конечная цель любого изучающего. Мы поняли, что проблема в том, что иностранному языку неправильно учат, и стали изучать различные подходы и методики. В результате мы создали свою. Эффективность нашей методики прошла проверку временем, ведь Alibra School уже 19 лет работает на рынке образовательных услуг.

Еще в нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио — те люди, которые у нас учились, рекомендуют нас своим коллегам, друзьям, родственникам. Они это делают не потому, что мы их об этом просим. Просто у них получилось выучить язык, и они с удовольствием об этом рассказывают другим. Благодаря такой бесплатной рекламе наша сеть школ постоянно расширяется».

Найдите много отличий

В Alibra School нет зубрежки. Не нужно ничего механически повторять. Не нужно чертить в тетради три колонки — слово, перевод, произношение. Не нужно заучивать правила и определения вроде «неопределенный артикль — это служебная часть речи, служащая для…». Миллионы людей, для которых русский язык родной, говорят на нем без ошибок, но при этом далеко не каждый помнит после школы, что такое, например, изъявительное наклонение глагола. Для того чтобы грамотно говорить по-английски, также совершенно необязательно заучивать множество правил грамматики.

Грамматика в Alibra School выстроена в стройную понятную систему, благодаря чему слушатели учатся думать, как носитель, не заучивая сотни правил. Тему согласования времен, традиционно считающуюся одной из самых сложных в английском языке для тех, кто говорит по-русски, в языковой школе объясняют за несколько минут.

В школе Alibra School преподавателей обучают авторской методике школы, каждый из них прошел специальную подготовку.

Уроки проходят интересно благодаря играм и тренингам, с помощью которых отрабатываются коммуникативные навыки.

Вместо словариков в три колонки для запоминания новых слов используются ассоциирование и логика. Рассказывает Елена Круглая: «В наших учебниках нужно по контексту, по картинке догадаться, что значит слово. Такой метод запоминания называется технологией прямого ассоциирования. В наших учебниках нет русского перевода. Если будет русский перевод, люди опять начнут зубрить. А в нашем варианте приходится логически думать. Даже если вы додумаетесь до неправильного ответа, от этого все равно будет польза. Ведь вы все равно над этим размышляли, потратили определенное количество времени, а также задействовали совершенно другие механизмы памяти.

Люди часто путают ассоциации и ассоциирование. Слова можно запоминать по ассоциации, особенно хорошо, если ассоциация будет смешная. Например, "лужа" по-английски будет "puddle", потому что кто-то в нее все время падал. Но мы не используем эту технологию. Иногда трудно придумать ассоциацию, иногда трудно запомнить весь ряд мнемонических структур, который привел к этой ассоциации. Мы пользуемся ассоциированием — когда слово ассоциируется с образом предмета. Слыша слово "дом", вы представляете себе картинку, образ здания, дома. Он может быть большим или маленьким, старым или новым, деревянным или каменным — это неважно. Каждый человек представляет что-то свое. Важно то, что есть ассоциация. Для русского языка образ здания ассоциируется со словом "дом". А для английского — со словом "house" или "building". Именно этому мы и учим — чтобы у человека возникала логическая сцепка, которая поможет вспомнить нужное слово.

Разрабатывая свою методику, мы использовали результаты научных исследований, посвященных тому, как работает человеческая память. Знаете ли вы, что обычный человек за один раз не может запомнить более десяти единиц информации? Мы учитываем это в нашем курсе. Слушателям говорят примерно так: "У нас тема «Еда». В теме 100 слов. Ни в коем случае не учите сразу 100 слов. Вы запомните только 10. Поэтому мы разбили тему на десятки. Десять слов на тему «молочные продукты». Десять — «овощи». Десять — «фрукты». Десять — «мясо». После того как вы потратили какое-то время на десять слов из темы «молочные продукты», отвлекитесь. Походите, поделайте что-то, помойте посуду. Потом вернитесь к ним, повторите их, поучите новые"».

Методист и академический директор Alibra School Юлия Михеева указала еще на несколько отличий: «Конечно, в нашей школе много преподавателей — носителей языка. Но именно для авторского курса мы подобрали русскоязычных преподавателей. Это обусловлено тем, что мы показываем логику английского языка, английской грамматики таким образом, чтобы человек, говорящий на русском языке, смог понять ее. Чтобы он не заучивал правила, а делал все с пониманием. Многие носители языка очень плохо говорят по-русски, а потому не в состоянии объяснить логику своего языка тому, кто является носителем другого языка. Похожая ситуация и с учебниками английского языка, разработанными в англоязычных странах. Если сравнить их с нашим курсом Skyrocket, то можно увидеть, что иностранные коммуникативные курсы изначально были ориентированы на европейского студента, на человека, у которого родной алфавит — латиница. Они не были рассчитаны на тех, чей родной язык — славянский».

Alibra School удалось сделать обучение английскому интересным и суперэффективным. В этом году, взяв лучшее из своей методики, в школе были разработаны курсы математики: занимательная математика для школьников и подготовка к школьным выпускным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Теперь этот сложный предмет можно будет освоить быстро, без скучных занятий и зубрежки.

Занятия в школе ALIBRA всегда проходят весело, интересно, и при этом очень эффективно Фото: Фото предоставлено ALIBRA SCHOOL

Смарт-повторение

При изучении иностранного языка важно не только запоминать, но и не забывать. В 1932 году британский психолог Алек Мейс впервые предложил технику интервального повторения. Смысл ее состоит в том, что запомненный учебный материал для удержания его в памяти необходимо повторять с постепенно увеличивающимися интервалами. Сначала это короткие промежутки времени — день, три дня, неделя. Потом — две недели, месяц, два месяца и так далее. В обучении иностранным языкам эту технику первым стал применять Пол Пимслер. Система изучения языка Пимслера постоянно дорабатывалась. К ней добавилась созданная в 1973 году система Лейтнера — изучение иностранных слов с помощью карточек.

В Alibra School раньше использовались специальные календарики, в которых отмечалось, что выученные в такой-то день новые слова нужно повторить через день, потом через три и так далее… Эти календарики ушли в прошлое, как и написанные от руки карточки с новыми словами. Все это заменило мультиязычное мобильное приложение Alibra Sky, которое помогает не только изучать новые слова и проверять себя, правильно ли они запомнились. В приложении применяется техника интервального повторения. Оно запоминает, какие слова выучил слушатель, и через соответствующий интервал времени посылает уведомление о том, что эти слова нужно повторить. Достаточно просто пролистать слова на экране смартфона. Это не занимает много времени. Жителю большого города легко сделать это во время поездки в метро. Приложение поддерживает несколько языков, а также включает в себя детские программы для дошколят и школьников.

Онлайн офлайну не конкурент

Кроме приложения для мобильного телефона слушателям Alibra School предоставляется бесплатный доступ к платформе Alibra Online с обучающими видеороликами, интерактивными упражнениями на отработку всех языковых навыков (чтение, письмо, аудирование), тренировками слов, тестами и статистикой по прогрессу вашего обучения: https://www.alibra.ru/online. Любой желающий, не обучающийся в языковой школе, может приобрести пакет обучения на платформе. Один раздел платформы, так же как и один раздел мобильного приложения Alibra Sky, открыт бесплатно для ознакомления.

Возникает логичный вопрос — а имеет ли смысл ходить на занятия в языковую школу, если у всех есть компьютеры и смартфоны?

Вот что на этот вопрос ответила генеральный директор и основатель Федеральной сети школ иностранных языков Alibra School Анна Беркович: «Самым эффективным методом изучения иностранных языков является смешанный подход к изучению. Разработанный у нас авторский курс Skyrocket позволяет научиться грамотно и уверенно говорить на английском или другом иностранном языке всего за пять—восемь месяцев, тогда как в других языковых школах на достижение такого же уровня у вас может уйти два года. Это стало возможно именно благодаря смешанному подходу, комбинированию онлайн- и офлайн-занятий. Язык — это коммуникация. Компьютер, искусственный интеллект не способны на сегодняшний момент заменить преподавателя. Хотя в развитие таких технологий инвестируют большие деньги и много об этом говорят, ни один продукт, даже выпущенный в Америке, которая является лидером в данном вопросе, еще не способен заменить очное обучение».

С каждым, кто приходит учиться в Alibra School, беседует методист, чтобы оценить уровень языка и установить потребности будущего слушателя. Для каждого разрабатывается индивидуальный план обучения. Обычно слушатель школы занимается два раза в неделю по два академических часа при индивидуальном обучении или по три академических часа при групповом обучении. Занятия проводятся в удобное время — днем, вечером, по выходным. Что касается онлайн-платформы, то ею можно пользоваться сколько угодно часов в день и дней в неделю. Даже если пользоваться ею всего 15 минут в день, за это время можно сделать от трех до пяти упражнений.

В Alibra School многое делается для того, чтобы экономить время тех, кто хочет освоить иностранный язык. Даже записаться в школу можно не только по телефону, но и на сайте Alibra.ru.