Язык косаток и его диалекты

Для косаток, небольших хищных китов, звук — основной способ передачи информации. Видимость в воде очень плохая, максимум несколько десятков метров, а в холодных продуктивных водах, где косатки чаще всего обитают, может достигать всего полутора-двух метров. Обоняние у них почти не развито. А вот звук в воде распространяется быстрее и дальше, чем на воздухе. Под водой крики косаток можно услышать за несколько километров — иногда больше десяти.



Семьи, племена и кланы

Для косаток (не для всех, а для тихоокеанских рыбоядных косаток, которых мы изучаем) характерна матрилинейная структура сообщества. Группировки косаток — это семьи, основанные на родстве по материнской линии. Косатки живут долго — самки могут доживать лет до девяноста,— поэтому в семье часто присутствует несколько поколений: самка-матриарх, ее дети, дети ее дочерей, то есть внуки, и даже правнуки и праправнуки. Интересно, что в материнской семье остаются не только самки, но и самцы. Со своими родственниками они не спариваются, а ищут себе партнершу во время встреч с чужими семьями, а затем снова возвращаются к матери. Получается, что самцы в семье — не отцы, а сыновья, братья и дяди, а их дети живут в других семьях и могут вообще никогда не встретиться с отцами.

У каждой семьи косаток есть свой особенный диалект — набор стереотипных криков. В отличие от большинства других млекопитающих (например, кошек и собак), у которых звуки врожденные, то есть передаются генетически, диалекты косаток передаются путем обучения — как языки у людей. Например, если котенок вырастет среди собак и никогда не услышит ни одного мява, все равно он будет мяукать как кошка, а не лаять, как собака. А вот детеныш косатки учится издавать именно те звуки, которые слышит от членов своей семьи.

Когда семья косаток идет бок о бок, они обычно молчат Фото: Zuma \ TASS

Со временем диалекты постепенно меняются, так как крики выучиваются не со стопроцентной точностью, а иногда косатки, похоже, специально вносят в них небольшие изменения. Получается, что у родственных семей (например, у тех, матриархи которых являются сестрами или кузинами) диалекты очень похожи, почти неразличимы — такие семьи относят к одному племени. Если же диалекты ощутимо различаются — в них встречаются разные типы звуков, а звуки одного типа имеют характерные особенности,— то это значит, что семьи неродственные, и их относят к разным племенам. Есть и более высокий уровень различий — когда диалекты вообще не имеют общих типов звуков. Такие семьи относят к разным кланам. Общие предки разных кланов жили так давно, что за это время все типы звуков успели измениться до полной неузнаваемост

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Ближняя и дальняя коммуникация

Сонограммы близкодистантных криков косаток, предназначенных для общения на дистанции от десятков метров до нескольких километров. Представлены сонограммы двух разных типов криков

Когда семья косаток идет бок о бок, они обычно молчат. Но стоит членам семьи разойтись в стороны чуть дальше расстояния видимости под водой, они начинают перекликаться. Обычно при этом можно услышать низкочастотные звуки, на наш человеческий слух похожие на урчания или скрипы. Это негромкие звуки, рассчитанные на общение на близкой дистанции — от сотен метров до одного-двух километров.

Все меняется, когда вместе встречаются несколько семей косаток, смешиваются и рассредоточиваются по большой акватории. Разные семьи часто общаются друг с другом: в отличие от многих наземных животных, косатки не защищают свою территорию от чужаков, а свободно плавают повсюду и при встрече дружелюбно общаются (в худшем случае молча проплывают мимо).

Сонограммы дальнедистантных криков косаток, которые они издают при общении на дистанции нескольких километров. Слева и в центре — два звука одного типа от разных семей, справа — звук другого типа

Когда происходит встреча нескольких семей косаток, особенно если они относятся к разным племенам или кланам, то они нередко устраивают массовую «тусовку», которую у нас в экспедициях принято называть «все море в косатках». Это действительно так выглядит — куда ни посмотри, на расстоянии от нескольких сотен метров до пары километров друг от друга выныривают небольшие группы черных плавников. Интересно, что во время «тусовки» эти группы держащихся рядом особей часто состоят из косаток разных семей, то есть члены семьи в этот момент не держатся все вместе, а наоборот, разбредаются и перемешиваются с другими семьями — кто-то просто так, пообщаться, а кто-то и в поисках симпатичной благосклонной самки из чужой семьи. При этом они непрерывно поддерживают акустический контакт со своими родственниками — и вот тут-то вступают в дело дальнедистантные крики.

У таких криков есть несколько особенностей. Во-первых, они, конечно, громче, чем близкодистантные,— именно их можно услышать за десяток километров. Во-вторых, они бифонические — это значит, что они состоят как бы из двух звуков, издаваемых одновременно. Это возможно благодаря тому, что у косаток (а также дельфинов, белух и прочих зубатых китов) вместо голосовых связок, которыми пользуются наземные млекопитающие, развились особые структуры для издавания звука — «вокальные губы», расположенные в верхних носовых проходах, под дыхалом. Поскольку носовых проходов два, то и пар вокальных губ тоже две, и они могут работать независимо друг от друга — так и получаются бифонические крики.

Косатки приносят владельцам океанариумов хорошие доходы Фото: ZUMAPRESS / ТАСС

Зачем же они нужны? В бифонических криках косаток один из входящих в них звуков, как правило, существенно выше другого (например, нижняя составляющая может быть на частоте около 1 кГц, а верхняя — на 8–10 кГц). А у звуков зубатых китов есть такая особенность, что высокочастотные звуки гораздо более направленные, чем низкочастотные. То есть если нижнюю составляющую слышно почти одинаково хорошо, с какой бы стороны — с головы или с хвоста — от кричащей косатки вы ни находились, то верхнюю составляющую спереди будет слышно намного лучше, чем сзади. Получается, что бифонические крики позволяют определить, в какую сторону направлена голова кричащего животного: если слышны обе составляющие, то к вам, а если верхняя слышна намного хуже нижней или не слышна вообще — то от вас. Это позволяет отслеживать не только где находятся все члены семьи, но и в какую сторону они движутся.

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Но самое главное — дальнедистантные звуки очень сильно различаются в разных диалектах. Близкодистантные тоже часто имеют какие-то особенности у разных семей, но их структура менее четкая. Глядя на сонограммы дальнедистантных звуков, я всегда могу сказать, какое именно племя косаток их издавало, а с близкодистантными — далеко не всегда.

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Что же значат все эти звуки? Что сообщают друг другу косатки, обмениваясь этими сложными красивыми стереотипными сигналами? Очевидный ответ — что они сообщают о своей принадлежности к определенной семье, положении в пространстве и траектории движения. Есть ли какие-то более специфические значения у отдельных типов звуков, выяснить пока не удалось. Сопоставить поведение косаток с их звуками очень сложно — ведь они почти все время находятся под водой, и мы не видим, что они там делают, когда кричат. Поэтому точное семантическое значение их криков — если оно вообще существует — нам еще предстоит изучить.

Работы проводились при поддержке гранта РФФИ 18-04-00462.

Ольга Александровна Филатова, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова