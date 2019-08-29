Причина зажоров — образование значительных скоплений шуги и донного льда в руслах рек в период резкого похолодания поздней осенью и в начале зимы, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды непосредственно на участке зажора и выше по течению. Зажоры образуются на шугоносных реках в период формирования ледяного покрова на участках с повышенными уклонами, а также в местах стеснения русла островами, валунами, где образуются ледяные перемычки. Кроме того, зажоры формируются при ледоставе ниже больших полыней в результате заноса шуги под ледяной покров. Поскольку зажорные наводнения случаются в начале, а иногда и в середине зимы, их продолжительность может достигать 1–1,5 месяца. Зажорные явления характерны не только для рек западных и южных районов европейской территории России (Северная Двина, Печора, Нева, Нарва, Западная Двина), Кавказа, Средней Азии (Амударья, Сырдарья), Приморья, Камчатки и Сахалина, но также и для рек северных районов Сибири (Иртыш, Енисей, Ангара). Средние многолетние зажорные подъемы уровня на большинстве рек не превышают 2 м, однако максимальные достигают 3–5 м, а на Западной Двине, Ангаре и Томи — 5–7 м.

Заторы связаны в первую очередь с неодновременностью вскрытия в конце зимы рек, имеющих большую длину и протекающих с юга на север. На таких реках движение половодья совершается быстрее, чем идет весна, сокращается продолжительность подготовительного периода вскрытия рек, и весеннее половодье взламывает мощный ледяной покров, мало тронутый тепловым разрушением. Продолжительность заторных наводнений может составлять от нескольких часов до 15 суток. Искусственное разрушение скоплений льда не всегда эффективно, часто требуется краткосрочная эвакуация людей из зон затопления. При прорыве мощных заторов могут срезаться осередки (небольшие острова), подрезаться берега рек.

Заторы могут превращаться в наледи — сплошные ледяные дамбы, образовывающиеся при замерзании воды в зоне ее контакта с не освободившимся ото льда участком русла. Заторные наводнения сопровождаются скоплением огромных масс льда по берегам, что также наносит большой урон хозяйству пойм. На территории России более чем на 1,1 тыс. рек насчитывается примерно 2,4 тыс. участков, на которых возможно образование зажоров и заторов льда. В США ущерб от заторно-зажорных наводнений составляет до 25% от общего среднегодового ущерба от наводнений.

Наиболее мощные заторы образуются после холодной зимы при дружном весеннем половодье и при расходах воды, близких к максимальному. Большая повторяемость заторов льда (70–100%), высокие заторные уровни (10–25 м) и заторные подъемы (4–6 м) наблюдаются на больших реках Сибири — вследствие повышенной прочности ледяного покрова, значительной интенсивности и больших расходов воды весеннего половодья.