Ozon заявил о сокращении сроков доставки

Интернет-магазин Ozon интегрировал систему управления фулфилментом с цифровым сервисом «Почты России», что позволило сократить сроки доставки заказов в 85 регионов страны в два раза, заявили “Ъ” представители сторон. На фулфилмент-фабриках Ozon также внедрены «импланты» «Почты России», что сокращает предпочтовую обработку заказов и позволяет передавать заказы от Ozon «Почте» шесть раз в день вместо одного, утверждают стороны. Также цифровые сервисы «Почты России» интегрированы с сайтом и приложением Ozon.

Потенциал спроса в регионах очень высок: в первом полугодии 2019 года продажи Ozon в регионах выросли более чем в два раза год к году, отметил директор цепи поставок интернет-магазина Андрей Павлович. «Интеграция "Почты России" с крупнейшими игроками российского интернет-ритейла позволит ускорить развитие внутреннего рынка электронной коммерции и обеспечит россиян товарами по оптимальным для них ценам и срокам доставки»,— сообщил первый заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

Дмитрий Шестоперов