«Тинькофф» отказался от рекорда

Группа «Тинькофф» отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр «Акватория» в 2022 году, говорится в сообщении группы, посвященном финансовым итогам за первое полугодие 2019 года. «В настоящий момент компания изучает другие более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры группы»,— отмечается в сообщении. В июне группа «Тинькофф» объявила о закрытии сделки по долгосрочной аренде площадей в офисном центре «Акватория» у девелопера Wainbridge. Тогда в группе заявляли, что эта сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года. Председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз отказался раскрывать детали отказа от переезда в бизнес-центр «Акватория», добавив, что сотрудничество по этому направлению «просто не сложилось».

ТАСС