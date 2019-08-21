Росгвардия предложила дать инкассаторам Сбербанка право задерживать

Росгвардия подготовила законопроект, разрешающий инкассаторам и охранникам Сбербанка задерживать на месте преступления правонарушителей, попытавшихся завладеть деньгами или ценностями, охраняемыми ими, сообщило «РИА Новости».

«Работники публичного акционерного общества "Сбербанк России" имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемые ценности (...) транспорт, предназначенный для их транспортирования, объекты публичного акционерного общества "Сбербанк России", предназначенные для их хранения»,— говорится в проекте закона. К ценностям относятся денежные средства, драгоценные металлы и изделия из них.

Также авторы законотворческой инициативы предлагают выдавать стрелковое оружие работникам Сбербанка при перевозке ценностей или при охране объектов банка, в которых хранятся эти ценности. Задержанных правонарушителей сотрудники Сбербанка обязаны сразу передать полиции.

О стратегии развития Сбербанка читайте в интервью его президента Германа Грефа “Ъ” «“Надо ограничивать не компании, а государство”».