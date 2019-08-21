Минспорта края осталось должно подрядчику «Перми Великой» почти 300 млн руб.

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 19 августа оставил без изменений решение арбитража Пермского края, ранее взыскавшего с краевого министерства спорта задолженность перед подрядчиком манежа «Пермь Великая» ООО «ЭлинАльфа» почти в 300 млн руб. Жалоба минспорта оставлена без удовлетворения, говорится на сайте суда. Мотивировочное решение еще не опубликовано.

Напомним, в конце апреля суд постановил взыскать с минспорта 254,5 млн руб. основного долга, а также пени - 47,6 млн руб. и возмещение судебных расходов по оплате госпошлины (198,5 тыс. руб.).

В удовлетворении встречного иска от краевого минспорта о взыскании с ООО «ЭлинАльфа» неосновательного обогащения в размере 168,9 млн руб. отказано.

Подрядчик обратился в краевой арбитраж в конце 2017 года. По версии «ЭлинАльфа», выполненные работы не оплачивались министерством с августа 2016 года. В краевом министерстве спорта требования «ЭлинАльфа» не признавали. По версии ведомства, подрядчик без согласования с заказчиком и застройщиком внес изменения в проектную документацию.

Напомним, строительство футбольного манежа «Пермь Великая» началось летом 2015 года. Объект планировалось завершить в ноябре 2016-го года, однако он начал эксплуатироваться только весной 2019 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб., из которых 644 млн руб. — средства федерального бюджета, остальные — краевого. Средства были выделены в рамках госпрограммы «Развитие футбола в России». Еще 105 млн руб. на строительство депутаты заксобрания дополнительно выделили в ноябре 2016 года.