Бюджет города может выделить «Парме» дополнительные 20 млн рублей

Администрация Перми предложила выделить в 2019 году дополнительную субсидию АНО «Фонд развития пермского баскетбола „Парма“ » (управляет одноименным баскетбольным клубом). Соответствующая поправка внесена на рассмотрение думы Перми. Таким образом, общее финансирование баскетбольного проекта из бюджета Перми составит 80 млн руб.

Ранее сообщалось, что 20 млн руб. выделил клубу краевой бюджет и довел долю своего финансирования до 90 млн руб. Выделение дополнительных денег клубу понадобилось в связи с выходом в числе лучших восьми команд в плей-офф Единой лиги ВТБ спортивного клуба „Парма“». В итоге бюджет БК «Парма» в сезоне 2019/20 года составил ориентировочно 280 млн руб.

Напомним, что «Парма» не может решить турнирную задачу по выходу в плей-офф Единой лиги ВТБ уже третий сезон, с момента выхода из нее в 2016 году. Ближе всего команда была близка к попаданию в плей-офф в 2017/18 году. В дебютном и последнем для себя сезонах «Парма» финишировала на предпоследнем месте.

Фонд «Парма» был основан в 2012 году. Его учредители — два бывших игрока ПБК «Урал-Грейт» Вячеслав Шушаков и Андрей Шейко, а также бывший тренер клуба Владимир Полуянов и отец игрока команды «Парма» Вениамина Анисимова — Олег Анисимов. Гендиректором фонда является бывший игрок «Урал-Грейта» Александр Башминов, президентом — депутат гордумы Перми, экс-руководитель филиала «Т Плюс» Сергей Богуславский. Отметим, что даже с бюджетом в 280 млн руб. «Парма» продолжит оставаться одним из самых «бедных» клубов лиги ВТБ.