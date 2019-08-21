Партия власти покритиковала чиновников

Лидер единороссов Ульяновской области Василий Гвоздев подверг критике деятельность исполнительной власти региона, заявив о необходимости установить мораторий на проведение различных форумов, фестивалей и выставок за счет бюджетных средств, а также провести ревизию всех АНО, получающих бюджетное финансирование, исключив ненужные. По мнению господина Гвоздева, это позволит высвободить до полумиллиарда рублей, которые можно будет направить в соцсферу, здравоохранение и ЖКХ. В правительстве к заявлению лидера единороссов относятся осторожно и считают, что он «излишне категоричен». По мнению политологов, партия власти пытается показать, что она — «не инструмент в руках исполнительной власти, хотя все понимают, что это не так».

В понедельник первый вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области, секретарь реготделения «Единой России» Василий Гвоздев на своей странице в Facebook разместил заявление, в котором, предваряя начало работы над бюджетом региона на 2020 год, фактически раскритиковал систему деятельности исполнительной власти, подчеркнув, что «в бюджетной сфере Ульяновской области пора наводить порядок». «Все, что касается проведения различных форумов, семинаров, выставок, фестивалей, различных презентационных мероприятий, на которые уходят сотни миллионов рублей бюджетных средств,— на все это необходимо наложить мораторий в 2020 году. И решение по ним, если они и вправду крайне необходимы, надо принимать какой-то экспертной общественной комиссией, на которой то или иное ведомство должно защитить предлагаемое мероприятие»,— заявил господин Гвоздев. Он также предлагает «взять под контроль» различные массовые российские и зарубежные командировки делегаций чиновников, а также «любые средства, которые уходят на так называемые „шарики-фонарики“ (таким термином еще много лет назад журналисты, политики, а затем и сами чиновники региона стали называть различные проводимые с помпой акции и праздники, форумы и массовые мероприятия. — „Ъ“), надо фактически исключить и убрать из бюджета». Кроме того, Василий Гвоздев считает необходимым провести ревизию «всех АНОшек», созданных при министерствах и нередко дублирующих их функции. «Их количество должно быть сокращено, и они должны быть отрезаны от бюджетного финансирования, после чего они сами по себе отомрут. Через эти учреждения, как мы видим по нашему анализу, идут десятки, а иногда и сотни миллионов рублей без конкурсов, без 44ФЗ, а тем самым другие организации, предприниматели, которые могли бы предоставить те же услуги по более низким ценам, отсечены от потока бюджетных средств. Именно с этого надо начинать планирование бюджета, и мы будем жестко на этом настаивать»,— сказал первый вице-спикер.

В беседе с „Ъ“ господин Гвоздев сказал, что с губернатором и председателем правительства пока эти требования «напрямую не обсуждал», но «Сергей Иванович (Морозов. — „Ъ“) перед тем, как запускать процедуру обсуждения бюджета, говорил, что необходима максимальная ревизия всей подведомственной сети». «Поэтому мы стали заниматься ревизией. И, увидев, что в 2019 году многие ресурсы используются министерствами недостаточно рачительно, я принял решение сделать такое заявление»,— сказал Василий Гвоздев, заметив, что «депутаты в октябре просто не пропустят финансирование праздников, форумов, симпозиумов без предварительного обсуждения». Впрочем, вице-спикер заметил, что «дело не в том, чтоб просто закрыть финансирование, а в эффективности использования средств», добавив, что «на половину мероприятий все равно надо наложить мораторий». Всего, по его словам, общая экономия средств от моратория и «отрезания от бюджетного финансирования АНОшек» может составить от 300 млн руб. до 500 млн руб.

Прошлой осенью, при обсуждении бюджета2019, господин Гвоздев уже говорил именно об этих же вариантах экономии средств, однако в итоге бюджет был принят в предложенном правительством варианте с небольшими корректировками.

Председатель регионального правительства Александр Смекалин отнесся к заявлению депутата достаточно осторожно, заметив, что господин Гвоздев «излишне категоричен». «То, что депутаты включились сейчас в эту работу, я могу только приветствовать, тем более что это и их обязанность — принимать бюджет и контролировать его расходы. Но мероприятия мероприятиям рознь. У каждого из них свои цели и задачи. Участие в форумах и выставках международного уровня — это один из инструментов инвестиций. Можно отказаться от них, но тогда где мы будем брать инвесторов? Можно отказаться от форума медиков и лишиться консультаций ведущих специалистов мира. Можно отказаться от всего и превратиться в провинциальный город, который ничего не видит и не развивается. То же самое можно сказать и про АНО — все они давно переведены на систему закупок — аналог 44 закона, а по сути своей более эффективны, чем госструктуры»,— сказал премьер, отметив, что надо вести речь не о запрете, а об эффективности, «вот тут и нужны депутаты, задача которых — контролировать использование бюджетных средств».

Лидер фракции КПРФ, вице-спикер регионального заксобрания Айрат Гибатдинов принципиально согласен с необходимостью мораториев на «шарики-фонарики» ликвидации АНО, но заявление политического визави его возмутило. «Шесть лет наша фракция говорит об этом, нас никто не хотел слушать, а сейчас Гвоздев вдруг проснулся и повторяет то, что говорили мы»,— сказал „Ъ“ коммунист, назвав заявление «популизмом» и попыткой перетянуть на себя повестку КПРФ. «Они понимают, что времена наступают тяжелые, и нужно к нам прислушиваться, но признаваться, что согласились с КПРФ, они не будут никогда»,— сказал ­депутат.

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что «все это такая игра». «Это предвыборный шум, пиар, круги по воде. Желание показать, что партия власти может делать реальные предложения и выставлять власти те или иные требования. Но на самом деле никто ему не позволит что-то менять, если это не будет решением исполнительной власти. Систему он менять не будет, и ему это не дадут, хотя, возможно, позволят что-то ограничить. „Единая Россия“ хочет показать, что она не инструмент в руках исполнительной власти, хотя все понимают, что все наоборот»,— сказала политолог.

Сергей Титов, Ульяновск