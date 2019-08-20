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Rolls-Royce показал эксклюзивный Cullinan для Майкла Фукса

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивный кроссовер Cullinan по заказу известного бизнесмена и филантропа Майкла Фукса, который собирает коллекцию из созданных по его заказу автомобилей.

Машина, созданная в единственном экземпляре, окрашена в цвет Fux Orange. Над созданием оттенка и его нанесением на кузов машины специалисты британского автопроизводителя работали на протяжении почти года, нанося семь слоев краски и полируя их вручную. Cullinan для коллекционера также получил черные колесные диски с полосками в тон кузова.

Салон вручную обшит белой кожей с оранжевой прострочкой, а также дополнен вставками в цвет окраски автомобиля. Кроссовер получил помимо прочего коврики из овечьей шерсти.

Всего с 2005 года господин Фукс заказал в подразделении Rolls-Royce Bespoke Design сразу 12 уникальных машин, а для клиента специалисты компании разработали несколько особых цветов окраски, которые применяются только для автомобилей этого клиента. Также коллекционер собирает модели McLaren, которые окрашиваются в эксклюзивные оттенки.

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