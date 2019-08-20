В России отзывают почти 2 тыс. автомобилей Fiat Chrysler

Компания «ЭфСиЭй Рус» отзывает в России почти 2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под действие сервисной акции попали 1,7 тыс. минивэнов Chrysler Pacifica и внедорожников Jeep моделей Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, проданных с июля 2017-го по апрель 2018 года.

На этих машинах выявлена проблема проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами, у которой не всегда срабатывает повторный вызов в случае обрыва соединения при срабатывания системы экстренного вызова. Для устранения неисправности официальные дилеры обновят программное обеспечение блока ЕАМ.

На 246 минивэнах Fiat Freemont, реализованных с августа 2013-го по август 2014 года, существует риск короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной, но в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение. Дилеры также проведут проверку и обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя.

Все работы по устранению неполадок будут бесплатными для владельцев автомобилей.