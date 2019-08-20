Димитровград пошел на «красный эксперимент»

Депутаты гордумы Димитровграда, 90% мандатов в которой принадлежит фракции КПРФ, избрали мэром выдвиженца ЦК КПРФ Богдана Павленко, чья кандидатура была согласована не только с губернатором, но и, считают политологи, на уровне администрации президента РФ. До этого Димитровград почти 10 месяцев прожил без легитимно избранного главы города из-за затянувшегося конфликта между КПРФ и администрацией губернатора. Политологи считают, что на этот раз исход выборов уже предрешен, однако будет ли «красный эксперимент» успешным, пока неизвестно.

Во вторник в гордуме Димитровграда Ульяновской области прошли выборы главы города (избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии). Как и ожидалось, мэром Димитровграда избран кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина Коновалова.

Напомним, Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 2018 года 90% мандатов в гордуме оказалось у КПРФ, почти 10 месяцев жил без официально избранного главы — четыре предыдущие попытки организации выборов мэра сорвались вследствие противостояния фракции КПРФ и администрации губернатора. Сначала конкурсная комиссия, в составе которой четыре человека представляли гордуму и четыре — губернатора региона, не могла отобрать кандидата из-за равенства голосов, отданных за разные кандидатуры. После изменения положения о конкурсе, когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов, члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины, перестали являться на заседания.

Тенденция к преодолению затянувшегося кризиса власти проявилась 9 июля, когда в Ульяновск прибыл заместитель лидера КПРФ Геннадия Зюганова Юрий Афонин, который провел переговоры с губернатором региона Сергеем Морозовым. После этого прежний и.о. главы Димитровграда Алексей Гадальшин, поддерживаемый администрацией губернатора, неожиданно уволился по собственному желанию (теперь он назначен руководителем управления внутренней политики администрации губернатора), на его место с 24 июля был назначен рекомендованный ЦК КПРФ и прибывший из Хакасии, где он занимал пост руководителя администрации главы республики, Богдан Павленко, а гордумой принято решение об объявлении нового, уже пятого по счету, конкурса на пост мэра.

В отличие от прежних конкурсов, комиссия на этот раз собралась в полном составе и допустила всех семерых претендентов до голосования в гордуме. В КПРФ изначально были уверены, что теперь все пройдет без проблем, потому что администрация губернатора сама более не заинтересована в продолжении кризиса. За Богдана Павленко проголосовали 26 депутатов из 29 присутствовавших, двое проголосовали против всех, один депутат отдал свой голос за внефракционного депутата регионального заксобрания, кандидата Матвея Володарского. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса. В этот же день господин Павленко принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Сам господин Павленко пояснил „Ъ“, что, несмотря на сложные отношения в Ульяновской области между КПРФ с одной стороны и администрацией губернатора — с другой, он «намерен плотно и продуктивно взаимодействовать со всеми». «Я же пришел не на политическую должность, а должен заниматься конкретной хозяйственной работой, и здесь партии не имеют значения, одно без другого не может быть»,— сказал мэр Димитровграда. Он отметил, что проживать будет в Димитровграде постоянно. Для решения важных вопросов, касающихся Димитровграда, намерен использовать свои связи, возможности и рычаги в федеральном центре, плотно взаимодействовать с ЦК КПРФ и фракцией коммунистов в Госдуме.

Ульяновский политолог Николай Васин отмечает, что, учитывая состав гордумы и предварительное согласование кандидатуры господина Павленко не только с губернатором, но и, явно, с администрацией президента, итог голосования был изначально предопределен. Он не исключает, что это «своего рода эксперимент, но будет ли он удачным, пока неизвестно».

Сергей Титов, Ульяновск