Корпоративные новости на «Ъ FM»

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью. Об этом пишет Bloomberg. В своем обращении глава компании посоветовал недозагруженным работникам сконцентрироваться на новых проектах, иначе они потеряют свои рабочие места. Некоторые сотрудники Huawei, которые не смогут найти свою нишу, столкнутся с сокращением зарплаты каждые три месяца и окажутся перед угрозой лишиться работы, заявил Жэнь Чжэнфэй.

Chrysler и Jeep отзывают в России более 1,7 тыс. автомобилей из-за проблем с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Отзыву подлежат Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), реализованные с июля 2017 года по апрель 2018-го. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова, сообщили в Росстандарте. Отозванные автомобили будут перепрограммированы бесплатно

Мобильный интернет «Мегафона» признали самым быстрым по итогам независимого исследования, проведенного сайтом iPhones.ru. Оператор оказался лидером и по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных. Средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» среди 11 тыс. протестировавших с помощью виджета на сайте составила 54 Мбит/с. Средняя скорость отдачи — 18,1 Мбит/с. «Это лучший результат среди всех операторов», — говорится в исследовании.