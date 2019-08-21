Режим повышенной готовности введен в Минусинске из-за осадков

Власти Минусинска в Красноярском крае ввели режим повышенной готовности на территории города в связи с ожидающимися осадками. Как говорится на сайте горадминистрации, в Минусинск направлена оперативная группа МЧС и передвижная насосная станция. В случае осложнения обстановки власти развернут в одной из школ пункт временного размещения на 550 человек. После обильных осадков 17 августа в Минусинске подтопило несколько улиц, находящихся в низине. Вода зашла на приусадебные участки на улицах Алтайской, Енисейской, Каратузской, Манской, Мира, Молодежной, Невского, Октябрьской, Чернышевского, Пушкина, Утро-Сентябрьское и 8 Марта. Также из-за подъема грунтовых вод затопленными остаются погреба и подвалы. За прошедшие сутки откачано 520 куб. м воды.

Юлия Сасевич