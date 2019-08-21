Промышленная отставляющая

Алексей Карпухин, который с 2012 года возглавлял министерство промышленности и инновационной политики Башкирии, ушел в отставку по собственному желанию. Указом врио главы республики Радия Хабирова исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель руководителя минпроминноваций Фарит Гильманов. Источники „Ъ“, близкие к администрации главы региона, говорят, что господин Гильманов не задержится на этой должности. «Радию Хабирову нужен министр другого формата», — объяснил один из них отставку Алексея Карпухина. Сам господин Карпухин сообщил „Ъ“, что ушел с должности, чтобы «уступить место молодым».

Вчера стало известно, что Алексей Карпухин, занимавший с октября 2012 года должность министра промышленности и инновационной политики Башкирии, указом врио главы Башкирии Радия Хабирова отправлен в отставку по собственному желанию.

Источник „Ъ“, близкий к администрации главы региона, сообщил, что указ об отставке господина Карпухина был подготовлен еще в конце прошлой недели. «Алексей Иванович очень хороший специалист, крупный технарь, но Радию Хабирову нужен министр другого формата — современный управленец, способный выстроить бизнес-процессы в тех реалиях, в которых сегодня живет промышленность», — отметил он.

По словам другого собеседника „Ъ“, отставка Алексея Карпухина должна была состояться после выборов главы региона 8 сентября. «Но, видимо, он решил уйти самостоятельно», — заявил собеседник.

«Пришло время… Я очень много лет отработал и считаю, что пришло время уступить место молодым», — прокомментировал свою отставку Алексей Карпухин. На вопрос о дальнейшем трудоустройстве экс-министр добавил, что пока не решил, чем будет заниматься. От других комментариев он отказался.

В апреле, как сообщал „Ъ“, Радий Хабиров раскритиковал Алексея Карпухина за то, что он не доложил ему об остановке производства на стерлитамакском НПО «Станкостроение» (одна из семи производственных площадок группы «Стан»). «760 высококвалифицированных специалистов сидят без зарплаты! Надо работать на упреждение», — заявил врио главы региона. Он подчеркнул, что с конца марта несколько раз встречался с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым «и мог обсудить с ним пути выхода из ситуации».

Исполняющим обязанности главы минпрома республики назначен первый заместитель министра Фарит Гильманов. С 2011 года по февраль текущего господин Гильманов руководил администрацией третьего по величине города Башкирии — Салавата. До этого чиновник служил начальником пожарной части Салавата, начальником городского отдела государственной пожарной инспекции. В 2017 году, как писал „Ъ“, прокуратура вносила в городской совет представление о расторжении с ним контракта с формулировкой «в связи с утратой доверия» за некий неурегулированный конфликт интересов. Депутаты тогда представление отклонили, так как сочли обвинения в адрес чиновника недоказанными.

Источники „Ъ“ сходятся во мнении, что Фарит Гильманов будет возглавлять министерство только до формирования нового состава правительства после выборов главы региона.

Получить комментарии у самого Фарита Гильманова вчера не удалось, чиновник не отвечал на телефонные звонки.

Бывший президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Азат Фазлыев сожалеет об отставке Алексея Карпухина. «Его уникальность была в том, что он был не только чиновником, но, имея опыт в бизнесе, умел говорить с деловыми кругами на одном языке, — пояснил собеседник. — Он умело балансировал между ограничениями, которые есть, и желаниями госкорпораций, которые активно зашли в республику и оставили ей мало самостоятельности в промышленной политике».

Политолог Аббас Галлямов считает, что Алексей Карпухин «запомнился только своей попыткой реализовать фейковый проект создания альтернативного производства кальцинированный соды» (группа «Тау» заявляла о намерении к 2022 году открыть завод по производству соды. — „Ъ“). «Большую часть срока, проведенного на посту министра промышленности, он занимался только этим. Проект умер, так и не родившись. В этом смысле Гильманову в наследство досталась пустышка — министерство, которое долгие годы занималось фейками и не занималось настоящим делом. К реальным процессам, протекающим сегодня в промышленности региона, оно никакого отношения теперь не имеет», — отметил эксперт.

Булат Баширов, Влада Шипилова