У Utair проверят билеты

Управление ФАС по Курганской области проверит, нарушает ли авиакомпания Utair антимонопольное законодательство. Одна из пассажирок пожаловалась на необоснованно высокие цены на перелеты из Москвы. Женщина заплатила 16 тыс. за детский и взрослый билеты и считает, что эта цена слишком высока, а перевозчик пользуется отсутствием конкурентов. Utair — единственная авиакомпания в Кургане. В Москву и обратно она выполняет один рейс. Правительство области на протяжении многих лет пытается привлечь другие компании для увеличения частоты рейсов и расширения географии полетов, но пока безрезультатно. Эксперты отмечают, что высокая стоимость билетов обусловлена тем, что в курганском аэропорту неконкурентные тарифы для перевозчиков.

Курганское УФАС проводит проверку по обращению москвички из-за необоснованно высоких цен на билеты рейса Москва—Курган. Женщина сообщила, что купила взрослый и детский билеты в экономкласс за 16 тыс. руб. Стоимость, по ее мнению, настолько высока из-за монополистского поведения на рынке авиакомпании Utair. Единственный перевозчик, по мнению автора жалобы, завышает стоимость билетов, пользуясь отсутствием конкурентов. Для сравнения, наименьшая цена перелета взрослого и ребенка из екатеринбургского Кольцово в Москву в августе составляет 9 тыс. руб. Из челябинского аэропорта несовершеннолетнему и сопровождающему можно улететь в Москву за 13 тыс. руб.

Антимонопольное ведомство приняло заявление к рассмотрению. Специалисты изучат экономическую обоснованность стоимости перелетов и сделают вывод о наличии или отсутствии доминирующего положения Utair на рынке. Процессуальное решение будет вынесено в течение трех месяцев, сообщили в пресс-службе Курганского УФАС.

Оперативно получить комментарий авиакомпании Utair не удалось. На запрос корреспондента «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе перевозчика в течение дня не ответили. В курганском аэропорту к моменту выхода материала не успели согласовать комментарий с руководством, сославшись на то, что руководитель авиапредприятия был на больничном.

В начале августа Utair наказали штрафом в размере 50 тыс. руб. за предъявленное пассажирке требование купить 11 билетов для двоих детей с инвалидностью на рейс из Кургана в Москву.

В авиакомпании женщине сказали, что о маломобильных пассажирах перевозчика заранее не предупредили, поэтому клиентке придется купить для одного ребенка, у которого в гипсе были две ноги, девять мест, а для второго, с одной загипсованной ногой, два места. Пассажирке пришлось заплатить 60 тыс. руб. вместо запланированных 16 тыс. руб.

Utair — единственный авиаперевозчик в Курганской области. Раньше рынок авиасообщения в Зауралье компания делила с «Руслайном», однако тот в конце декабря 2011 года сообщил о двукратном сокращении частоты рейсов, а в начале января 2012 года прекратил полеты из-за низкой загрузки бортов. В 2018 году авиакомпания «Ямал» сообщала об открытии рейсов из Кургана в Москву, но их отменили, потому что к моменту начала полетов было продано всего несколько билетов. Сейчас Utair выполняет по одному рейсу в сутки по маршруту Москва—Курган и обратно. Чтобы улететь в другие города, жителям приходится ездить в соседние регионы, большинство покупает билеты из Рощино (Тюмень). В летний период специально для перевозки пассажиров из Кургана в тюменский аэропорт запустили рейсовые автобусы.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что из аэропорта столицы региона нужно открыть второй рейс в Москву, а также один рейс в неделю в Санкт-Петербург, летние рейсы в Симферополь и один сквозной — Тюмень—Сургут—Новый Уренгой. Об этом он заявил на совещании в Кургане, которое проводил 16 августа министр финансов России Антон Силуанов. По словам господина Шумкова, ежедневные рейсы из Кургана в Москву ходят «набитые, как автобус». Согласно данным сайта курганского аэропорта, в 2018 году пассажиропоток увеличился на 38%: за год аэровокзал принял более 87 тыс. человек, в то время как в 2017 году — более 63 тыс. человек.

Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова отмечает, что в Кургане, по данным агентства «Авиапорт», один из самых высоких уровней аэропортового тарифа для перевозчиков в стране — более 2 тыс. руб. за тонну максимальной взлетной массы. Эта величина включена в стоимость билетов для пассажиров. «Для сравнения, в тюменском Рощино показатель — 661 руб., в челябинском аэропорту Баландино — 560 руб., в Шереметьево — 178,3 руб. Обеспечение авиационной безопасности в Кургане обходится в 1311,9 руб. за тонну, в Рощино — 465 руб., в Баландино — 270 руб., в Шереметьево — 54,6 руб. Таким образом, за взлет-посадку Boeing 737-500, которым Utair летает из Кургана в Москву, перевозчик должен заплатить около 175 тыс. руб., а в Рощино 75 тыс. руб.»,— подчеркивает эксперт.

С такими тарифами цена билетов не может быть конкурентной по сравнению с другими аэропортами. «Такие уровни тарифов показывают, что привлечь перевозчиков Курган не только не планирует, но даже, кажется, старается распугать. Учитывая такую конкурентную насыщенность рынка, импульс развитию аэропорта могло бы придать изменение позиционирования, а именно создание лоукост-хаба, что требует снижения аэропортовых тарифов для привлечения лоукост-перевозчиков»,— считает Евгения Шалихманова.

Карина Кальярова, Челябинск