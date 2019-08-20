На модернизацию «Советской агрофирмы» в Кировской области направили €900 тыс.

В Кировской области завершилась модернизация первого корпуса птицефабрики ООО «Советская агрофирма» в рамках первого этапа инвестпрограммы по реконструкции предприятия, сообщает пресс-служба правительства региона. Объем инвестиций составил €900 тыс., в том числе средства пошли на закупку итальянского оборудования. Новый корпус рассчитан на 145 тыс. кур-несушек.

В настоящий момент также завершили строительство отапливаемого дезбарьера для транспорта и модернизацию еще одного корпуса, где установили яйцесортировальную машину голландского производства мощностью до 110 тыс. яиц в час.

Одновременно на предприятии строят второй комплекс, стоимость которого составит еще €900 тыс. По окончании реализации программы в конце 2020 года поголовье кур-несушек на птицефабрике должно увеличиться с 400 тыс. до 1 млн особей, объем производства вырастет до 1 млн шт. яиц в день.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Советская агрофирма» было зарегистрировано в Кировской области в 2001 году. Уставный капитал превышает 6 млн руб. Основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. Генеральным директором является Олег Бойков, бенефициаром – Алексей Барамзин. По итогам 2018 года при выручке в 381,2 млн руб. прибыль превысила 47 млн руб.

Анастасия Еремина