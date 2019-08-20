«"Ястребы" в Пентагоне России нужнее, чем самой Америке»

После того, как Пентагон испытал крылатую ракету, ранее запрещенную Договором о ракетах средней и меньшей дальности, Россия обвинила США в нагнетании напряженности. Соглашение перестало действовать 2 августа. Кроме того, в Москве заявили, что Вашингтон изначально не собирался соблюдать договор, поскольку подготовить запуск за столь короткий промежуток времени невозможно. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что документ давно устарел, а ситуация раскачивается сторонами исключительно в пропагандистских целях.

Что-то слышится родное, вроде бы давно забытое, из советского прошлого — Вашингтон взял курс на нагнетание военной напряженности, скажем «нет» «ястребам» в Пентагоне, мы на провокации не поддаемся. Сначала МИД, а затем и Кремль, выступили с соответствующими заявлениями. Их смысл в том, что США умышленно идут на слом всей существующей системы мировой безопасности. То есть мы-то за мир, а они его норовят разрушить. В таком же духе выдержан и комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Эта новость подоспела в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. Как раз Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, с самого начала это готовили. Потому что за несколько недель и за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно. Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.

Что характерно, российская сторона возмущается не столько самим пуском ракеты, сколько попыткой Америки развязать новую гонку вооружений и таким образом надорвать нашу экономику. Есть теория, согласно которой Рональд Рейган в начале восьмидесятых годов прошлого века именно так сокрушил СССР. В частности, посредством придуманной им самим же программой «звездных войн». Понятно, что, на самом деле, это был большой блеф, а доверчивый Советский Союз на все это купился и надорвался.

Теория это во многом спорная, потому как СССР чувствовал себя не лучшим образом и без коварных действий Вашингтона и его прислужников. Насколько вероятна гонка вооружений сейчас и может ли надорваться нынешняя Россия? Спрашиваем эксперта.

Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал отечества»: "Мне не нравится этот традиционный подход — гонка вооружений. Да она шла все время, просто носители были морские и воздушные. Но нам с вами какая разница — на темечко упадет ракета, запущенная с самолета, корабля или сухопутной платформы? Сейчас только у США и НАТО боекомплект ракет крылатых морского и воздушного базирования порядка 5 тыс. единиц.

Бесспорно, договоры о сдерживании нужны, и человечеству необходимо разоружаться. Тем не менее, почему же сейчас так много говорят об испытаниях в США? Договор РСМД запрещал ракеты сухопутного базирования, а морского и авиационного, пожалуйста. У нас и у них все это было. Теперь американцы просто взяли и переставили на наземную установку ту же саму ракету и запустили. Наверное, сравнение грубовато, но по сути все-таки близко к истине.

Договор явно устарел и не имел никакого смысла.

Тем более такие системы вооружения уже есть у Китая, который ни в какие соглашения не входит и ничего подписывать не собирается. И зачем тогда это все?

Между тем, пентагоновские «ястребы» России нужнее, чем самой Америке. Они подтверждают актуальный тезис — отечество в кольце врагов, нашу страну хотят уничтожить, экономику надорвать, нас все время на что-то провоцируют. Вывод — нужно сплачиваться, вокруг кого, понятно.