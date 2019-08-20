Башкирия представила проект НОЦ мирового уровня

В Уфе начал работу XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. В рамках мероприятия вузы республики организовали выставку научных достижений, объединенную стендом-презентацией проекта научно-образовательного центра мирового уровня, который предполагается создать в Уфе в ближайшие годы.

«Мы готовимся к подаче заявки на получение федерального гранта, – говорит и.о. вице-премьера Правительства РБ Ленара Иванова. – Наша цель – создание научно-образовательного центра мирового уровня, который может специализироваться на разработке цифровых производственных технологий, роботизированных систем и систем машинного обучения, искусственного интеллекта, получении новых материалов с заданными свойствами. Мы рассматриваем НОЦ как механизм развития региона и полагаем, что работа в этом направлении в конечном счете должна привести к притоку инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни в целом».

Республиканский проект научно-образовательного центра был презентован как участникам съезда, так и столичным гостям. В частности, начальник Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский отметил, что программа создания НОЦ придала новый импульс для всех регионов.

«Я считаю, что в вопросе создания научно-образовательных центров важен не результат, а сам процесс, потому что это дает возможность науке, образованию и бизнесу найти общий язык. Это вечный треугольник, и каждый раз приходится искать новые слова, понятные для каждой из этих сторон. Независимо от результатов я считаю этот проект полезным и перспективным», – отметил господин Секиринский.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному собранию сообщил о необходимости создания в трехлетней перспективе научно-образовательных центров мирового уровня в 15 субъектах федерации. Программа станет частью национального проекта, реализацией которого занимается Министерство науки и высшего образования РФ. Первые пять регионов-участников уже определены, заявка Башкирии должна войти во вторую пятерку в следующем году. Подробнее эта тема обсуждалась на недавнем пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа».