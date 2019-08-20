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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородское правительство принимает меры по созданию 100 рабочих мест

Правительство Нижегородской области сообщило о намерении увеличить объем региональных фондов микрофинансирования и выдачи госгарантий для малого и среднего бизнеса на 90 млн руб. и 25 млн руб. соответственно. Сообщается, что это позволит создать около 100 новых рабочих мест. Таким образом, затраты на создание одного рабочего места в среднем составят 1,15 млн руб.

Добавим, что по данным Нижегородстата, численность рабочей силы в регионе в возрасте от 15 до 72 лет, по состоянию на 8 августа, составляет 1,75 млн человек. После оказания правительством региона помощи малым и средним предприятиям возможность найти работу появится у 0,0057% трудоспособного населения. Поскольку среднесписочная численность работающего населения в регионе в январе-мае 2019 года составила 1,15 млн человек, нетрудоустроенными остаются около 600 тыс. человек, таким образом, благодаря мерам поддержки работу сможет найти каждый шеститысячный безработный житель области.

Анастасия Еремина


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