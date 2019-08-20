Жительница Краснодара осуждена за обещание «договориться» с полицией

Прикубанский суд Краснодара признал Викторию Терешину виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ей наказание в виде 300 тыс. руб. штрафа, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Женщина выдавала себя за посредницу при неформальных переговорах с сотрудниками полиции.

По данным ФСБ, в 2018 году в пригороде Краснодара был угнан автомобиль Infiniti FX35, в связи с чем проводилась доследственная проверка. Один из соучастников угона, опасаясь ареста, обратился к Виктории Терешиной, которая выдавала себя за человека со связями и влиятельными знакомыми в системе правоохранительных органов Краснодара. За вознаграждение в сумме 350 тыс. руб. женщина пообещала содействовать в избрании злоумышленнику меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Об этом предложении стало известно сотрудника УФСБ, которые задержали Терешину с поличным при получении денег и муляжей купюр.

Виктория Терешина признала вину и согласилась на особый порядок судопроизводства. Приговор не был обжалован и вступил в силу.

Анна Перова, Краснодар