В Краснодаре сносят ларек «Шаурма» на углу Красной и Одесской

Фото: администрация Краснодара

Сотрудники МКУ «Службы спасения» приступили к сносу незаконного павильона площадью около 20 кв. м «Шаурма» на углу улиц Красная и Одесская в центре кубанской столицы. Ранее решение по сносу ларька по иску мэрии принял суд. За павильоном было признано отсутствующим право собственности на объект.

Как сообщили в городской администрации, данный торговый павильон стал тридцатым из 33-х объектов, приговоренных к сносу. Особенностью нестационарных торговых объектов является зарегистрированное на них право собственности, будто это капитальные строения. Выяснилось, что на основании этого их владельцы смогли в начале 2000-х годов получить право собственности на земельные участки.

После того, как администрация города начала добиваться демонтажа киосков, по многим адресам владельцы конструкций предприняли попытки залить фундамент под ларьками, создавая видимость капитального строения. Администрация пресекла нарушения.

Сообщается, что после завершения работ по демонтажу торгового павильона на углу Красной и Одесской под снос пойдет павильон на углу улиц Коммунаров и Гоголя.

Всего в текущем году в Краснодаре демонтировали 126 незаконных торговых объектов. В июле был снесен павильон «Шаурма» по улице Герцена.

Василий Хитрых