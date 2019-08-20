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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Липецкого строителя подозревают во взятке заказчику

Управление СКР Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении руководителя местной строительной организации (имя фигуранта следствие не раскрывает) за передачу особо крупной взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщает ведомство. Отмечается, что дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия, по версии следствия, подозреваемый дал взятку «директору одного из крупных предприятий Липецкой области» за подписание актов выполненных работ на строительном объекте «с целью ускорения сроков фактической оплаты». При этим директор компании-заказчика за вознаграждение должен был принять работы без проверок и лабораторных исследований. Раскрывать предприятие, которое выступало заказчиком, в СКР также отказались.

Сергей Калашников


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