Реальная любовь в рекламной кампании Calvin Klein Jeans

Современная любовь — какая она? Об отношениях в эпоху социальных сетей и гендерной амбивалентности задумались в Calvin Klein. В новой рекламной кампании, которую заснял фотограф и режиссер Тео Веннер, в центре внимания оказались реальные пары — Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион, Айрис Лоу и Джерри Робертс, Аква Париос и Селена Форест, Лекси Болинг и Бен Аллен, а также Лэй Чжан. На снимках они запечатлены в повседневных ситуациях, которые и составляют жизнь пары — целуются в метро, обнимаются на парковке, сидят на скамейке и флиртуют в прачечной.

Заниматься всеми этими приятными вещами в наступающем сезоне предлагается в скинни джинсах с высокой талией для женщин и Slim Taper для мужчин. Культовый логотип украшает все модели из денима. В качестве верхней одежды выступают джинсовые куртки, функциональные пуховики.

Коллекция будет доступна во всех магазинах бренда, а также в онлайн-магазине осенью.