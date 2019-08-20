Дмитрий Фишкин возглавил арктическое направление в АНО АПИ

Как выяснил “Ъ”, бывший заместитель главы департамента Минприроды по развитию Арктики Дмитрий Фишкин стал директором нового арктического направления в агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Об этом рассказали несколько источников “Ъ”.

Господин Фишкин перешел в Минприроды в 2017 году из Минэкономики на должность советника тогдашнего министра природных ресурсов Сергея Донского, а в 2018 году был назначен заместителем главы арктического департамента Минприроды. В частности, на последней должности он участвовал в подготовке программы «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», которая содержит 118 инвестпроектов освоения минерально-сырьевой базы и развития инфраструктуры. В новой должности одним из ключевых направлений работы господина Фишкина станет привлечение инвестиций в рамках данной программы, предполагаемый объем финансирования которой оценивается в 11 трлн руб.

Учредителем АПИ является Минвостокразвития, агентство создано для привлечения финансирования в инвестпроекты. Набсовет АПИ возглавляет заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков, гендиректором агентства является Леонид Петухов.

Дмитрий Козлов