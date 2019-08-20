В Казани заочно арестовали адвоката за мошенничество на $175 тысяч

Советский райсуд Казани сегодня заочно арестовал адвоката Тамази Кварацхелия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили “Ъ” в пресс-службе райсуда.

Адвокат стал фигурантом уголовного дела в июне прошлого года. Тогда он подозревался в посредничестве взятке в $175 тыс. По данным следствия, он пообещал за эти деньги помочь двум подозреваемым в деле «черных риэлторов». Деньги он забрал себе, а фигурантам не помог. Их родственники обратились в ФСБ. Кварацхелия сбежал. Его объявили сначала в федеральный, затем в международный розыск.

Позже следствие переквалифицировало статью на мошенничество в особо крупном размере. Адвокатский статус Кварацхелии приостановлен.

"Ъ-Казань"