В Ростове обеспеченность жителей парками составила 24% от нормы

Фактическая обеспеченность жителей Ростова парками культуры и отдыха составляет только 24,3% от нормативов. Так, в соответствии с численностью населения города, в Ростове должны работать 37 парков. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Как было подчеркнуто на заседании Гордумы, в городе необходимо создать не менее пяти парков в новых районах: «Левенцовском», «Суворовском», Александровке, Темернике и «Платовском».

Депутаты городской Думы поручили управлению культуры Ростова до 1 ноября 2019 года разработать подпрограмму по развитию парков и скверов, а до 31 марта 2020 года — организовать и провести конкурс эскизов планировки и художественного оформления газонов и клумб в муниципальных парках.

Напомним, сейчас в Ростове действуют девять муниципальных парков культуры и отдыха и муниципальный зоопарк. Их общая площадь составляет 168,1 га (в том числе зоопарк с площадью в 56,3 га). Для обеспечения деятельности этих учреждений в 2019 году из бюджета города выделено почти 262 млн руб.

Кристина Федичкина