В Единый день голосования на Кубани выберут 149 глав поселений

В Единый день голосования, 8 сентября, жители Краснодарского края выберут 149 глав городских и сельских поселений. Кроме того, в представительские органы районного и поселенческого уровня будет избрано свыше 6 тыс. депутатов. Проголосовать смогут около 2,25 млн человек, сообщили в администрации региона.

Такие цифры были озвучены на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В работе органа принял участие спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. Как подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, охранять общественный порядок на избирательных участках будут 5,5 тыс. сотрудников полиции, 5 тыс. казаков, 2 тыс. народных дружинников, представители Росгвардии, а также сотрудники охранных предприятий.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в крае традиционно высока явка на выборах различного уровня. Так, в марте прошлого года на выборах президента России явка составила 78%. За действующего главу государства тогда проголосовал 81% избирателей, принявших участие в выборах. Это 2,53 млн человек.

«Результаты выборов президента РФ показали, что на Кубани живут небезразличные и ответственные люди. Избирательная кампания позволила кубанцам проявить гражданскую зрелость и высокий уровень консолидации нашего общества», – отметил Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых