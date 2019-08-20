СКР проверил действия Росгвардии во время протестов в сквере в Екатеринбурге

Во вторник СУ СКР по Свердловской области подвел итоги проверки действий сотрудников Росгвардии во время протестов в сквере около театра драмы против строительства храма Святой Екатерины. Как сообщил городской портал Е1.ru, в ведомстве не нашли поводов для возбуждения уголовного дела в отношении бойцов Росгвардии. «Доследственная проверка по данному сообщению органами СКР проведена. По ее итогам следственным отделом по Верх-Исетскому району города в возбуждении уголовного дела отказано»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Проверка проводилась по инициативе общественника Дмитрия Калинина, который участвовал в акциях против строительства храма на месте сквера. Во время стихийного митинга с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек, около 30 были арестованы. Общественник пожаловался на бездействие Росгвардии, когда в сквер приехали бойцы академии единоборств РМК, а также неизвестные мужчины спортивного телосложения. Они вытеснили противников за территорию сквера, по словам активистов, порой они действовали грубо.

Дарья Соколова