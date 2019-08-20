Суд отказал кандидату в депутаты гордумы в удовлетворении иска к горизбиркому по поводу регистрации соперников

Во вторник кандидат в депутаты Ульяновской городской думы по 16 округу юрист Константин Толкачев направил в облсуд апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, отказавшего в удовлетворении требований кандидата отменить регистрацию его соперников, представивших, как он считает, фиктивные подписи избирателей в свою поддержку.

Господин Толкачев заявлял, что ряд подписей, собранных в поддержку его соперников - кандидатов Ильдара Габитова (от партии «Родина»), Юрия Зеленова («Гражданская платформа»), а также Ильи Бугринского (КПСС) - «поддельные». Он утверждал, что на разных подписных листах подписи были выполнены одним и тем же лицом, особое внимание он обратил на 8 подписей у господина Бугринского, в которых указаны те же избиратели, что подписались в поддержку господина Толкачева, только сами эти подписи были другими. Кандидат просил суд вызвать в качестве свидетеля эксперта, провести судебную экспертизу, истребовать материалы проверок по этим фактам СУ СКР и полиции а также пригласить в качестве свидетелей тех избирателей, чьи подписи вызывают подозрения. По словам кандидата, представитель горизбиркома оставил решение по поводу ходатайств на рассмотрение суда, в то время как представитель прокуратуры был против их удовлетворения. Представитель горизбиркома в суде также пояснил, что оснований для удовлетворения требований заявителя о принятии избиркомом «мер для пресечения противоправной деятельности... не усматривается ввиду их принятия городской избирательной комиссией». Речь идет о том, что по всем подписям, которые были признаны нами недействительными, мы передали материалы в Следственный комитет для принятия ими процессуального решения. Но пока процессуальное решение в виде возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении, не принято», - пояснил «Ъ» председатель горизбиркома Вадим Андреев.

В итоге, в удовлетворении ходатайств, а затем и в самом иске кандидату было отказано. По словам господина Толкачева, он направляет жалобу в связи с тем, что считает решение суда незаконным, поскольку «предъявленные факты вообще не были исследованы». «В Москве по тем же самым нормам не допускают определенных кандидатов, а здесь по ним же, наоборот, допускают», - сказал юрист, отмечая, что «намерен дойти до самых высоких инстанций, чтобы выявить проблемные нормы законодательства по сбору подписей и добиваться их изменения».

Довыборы в гордуму по 16 округу состоятся 8 сентября. Несмотря на то, что работать гордуме осталось только год, эти довыборы стали самыми конкурентными за всю историю выборов в городской представительный орган - на одно место изначально претендовало 16 кандидатов, из них 12 зарегистрированы и вступили в предвыборную борьбу.

Сергей Титов, Ульяновск