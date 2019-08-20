Нижегородские муниципалитеты получат 20% от поступивших по упрощенной системе налогов

В Нижегородской области предлагается изменить распределение доходов, поступивших в казну в связи с применением упрощенной системы налогообложения. С 2020 года в местные бюджеты будут перечислять 20% от полученной суммы. Предполагается, что это позволить увеличить налоговые доходы муниципалитетов на 1,8 млрд руб. в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.

Сейчас нижегородское министерство финансов готовит соответствующий проект изменений в региональный закон «О межбюджетных отношениях». «Учитывая, что данный налог платят малые и средние предприниматели, это послужит дополнительной мотивацией местных властей к развитию предпринимательства»,– цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Налоги по упрощенной системе уплачиваются организациями по месту своего нахождения, а индивидуальными предпринимателями – по месту жительства. Такие доходы в полном объеме поступают из федеральной казны в бюджет региона.

Анастасия Еремина