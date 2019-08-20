На пожаре в центре Сочи погиб 18-летний юноша

Фото: СУ СКР по краю

Пожар в Центральном районе Сочи произошел сегодня, 20 августа, днем. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома по улице Макаренко. После локализации возгорания в одной из комнат сгоревшей квартиры был обнаружен труп 18-летнего юноши.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, пожарные подразделения были направлены к месту вызова в 12:18. Площадь пожара составила 40 кв. м. Спасатели локализировали огонь в 12:40. Была проведена эвакуация троих человек.

В СУ СКР по региону уточнили, что сигнал о пожаре подали заметившие дым соседи. В настоящее время следственное ведомство проводит доследственную проверку по факту гибели 18-летнего сочинца. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе точной причины пожара и очага возгорания.

Василий Хитрых