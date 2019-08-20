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В Ростове 70% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд картами

В июле количество поездок в общественном транспорте Ростова, которые оплачиваются безналичным способом, достигло 70%. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы. Отмечается, что на отдельных маршрутах этот показатель достигает 90%.

Как сказано в сообщении, в июле Ростов-на-Дону по количеству транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте вышел на третье место в России после Московской и Нижегородской областей.

На заседании Думы было отмечено, что систему продолжат развивать. В частности,

региональному министерству транспорта предложат оснастить терминалами маршрутки межмуниципальных маршрутов, которые проходят по территории Ростова.

Кристина Федичкина


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