В Ростове 70% пассажиров общественного транспорта оплачивают проезд картами

В июле количество поездок в общественном транспорте Ростова, которые оплачиваются безналичным способом, достигло 70%. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы. Отмечается, что на отдельных маршрутах этот показатель достигает 90%.

Как сказано в сообщении, в июле Ростов-на-Дону по количеству транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте вышел на третье место в России после Московской и Нижегородской областей.

На заседании Думы было отмечено, что систему продолжат развивать. В частности,

региональному министерству транспорта предложат оснастить терминалами маршрутки межмуниципальных маршрутов, которые проходят по территории Ростова.

Кристина Федичкина