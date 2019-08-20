В Самаре перекроют улицу Куйбышева из-за фестиваля цветов

Перекрытие движения на ул. Куйбышева в Самаре планируется в субботу. В этот день по улице пройдет карнавальное шествие. Об этом сообщает администрация Самары.

«Карнавальное шествие стартует в 13:00 (MSK+1) от площади Революции и проследует по пешеходной ул/ Куйбышева до Струковского сада»,– говорится в сообщении.

На карнавале будут представлены пять цветочных платформ, оформленных в тематике Года театра: «Вальс цветов» (в часть балета Петра Чайковского «Щелкунчик»), «Жар-птица» (балет Игоря Стравинского «Жар-птица»), «Вишневый сад» (по пьесе Антона Чехова), «Золушка» (по сказке Шарля Перро) и «Театральный оркестр» (музыкальные инструменты).

После карнавала платформы разместятся на ул. Куйбышева на участке от площади Революции до ул. Шостаковича. С 15:00 до 19:00 (MSK+1) возле них выступят музыканты, артисты и литераторы.

Георгий Портнов