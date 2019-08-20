В Краснодарском крае уменьшился процент трудоспособного населения

По итогам 2018 года на Кубани уменьшилось количество людей трудоспособного возраста. Как сообщили в Краснодарстате, численность трудовых ресурсов края за 2018 год составила 3,37 млн человек, что на 19 тыс. человек меньше, чем в 2017 году. В трудоспособном возрасте находятся 3 млн жителей региона, что на 7,2 тыс. человек меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, количество людей старше трудоспособного возраста и занятых в экономике подростков составило 254,7 тыс. человек, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Это 7,6% от численности трудовых ресурсов края.

Число наемных работников и лиц, имеющих доходную работу не по найму, составило 2,6 млн человек. Этот показатель увеличился по сравнению с 2017 годом на 0,2%. Из них 71,5% работали в организациях, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан.

В оптовой и розничной торговле, а также в ремонте автотранспорта было занято 20,7% всех трудовых ресурсов края. В обрабатывающих производствах работали 10,7% от всех работников Кубани, в строительных организациях – 9,3%, в сельском и лесном хозяйстве – 9,2%, в сфере транспортировки и хранения – 8,1%, в областях образования, здравоохранения и социальных услуг – по 7,2%.

Население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике, составило 559,8 тыс. человек. Это 16,6% от численности трудовых ресурсов. Количество учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы, составило 206,3 тыс. человек или 6,1% от всех трудовых ресурсов края.

Дмитрий Михеенко