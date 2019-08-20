Избран мэр Димитровграда

Во вторник в гордуме Димитровграда Ульяновской области был избран глава города (избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших отбор конкурсной комиссии). Им оказался кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина Коновалова.

Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 2018 года 90% мандатов в гордуме оказалось у КПРФ, почти 10 месяцев жил без официально избранного главы - четыре предыдущие попытки организации выборов мэра сорвались в следствие противостояния фракции КПРФ и администрации губернатора. Сначала невозможно было отобрать кандидатов из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (четверо - от гордумы и четверо - от губернатора региона), затем, после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов), члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины, перестали являться на заседания.

Пятый конкурс был объявлен уже после того как в июле заместитель Геннадия Зюганова Юрий Афонин провел переговоры с губернатором Сергеем Морозовым , предложив на пост и.о. мэра Димитровграда Богдана Павленко. Всего на конкурс было подано семь заявлений от претендентов на пост главы города, комиссия на этот раз допустила к голосованию на выборах всех. Во вторник, после заслушивания программ кандидатов, прошло голосование. За Богдана Павленко проголосовали 26 депутатов из 29 присутствовавших, двое (вероятно, от «Единой России») проголосовали против всех, один депутат проголосовал за внефракционного депутата регионального заксобрания, кандидата Матвея Володарского. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса. В этот же день господин Павленко принял присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Политологи считают, что результат при таком составе гордумы был предопределен, кризис власти в Димитровграде завершился, «это своего рода эксперимент», согласованный на самом высоком уровне, однако «будет ли он удачным, пока неизвестно», поскольку «теперь вина за все неудачи будет переноситься на КПРФ».

Сергей Титов, Ульяновск