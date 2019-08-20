Частные камеры на дорогах вызвали доверие у Минэкономразвития

Участие частных компаний в видеофиксации нарушений на дорогах уменьшает уровень аварийности — к такому выводу пришло Минэкономразвития в своем докладе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ведомство опровергло утверждение, что бизнесмены устанавливают камеры в местах с наибольшим числом нарушений, а не на потенциально опасных участках. В итоге частные камеры, по данным Минэкономразвития, оказались эффективнее государственных. Они снизили аварийность почти на 20%.

С выводами Минэкономиразвития согласен и автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, частные компании получают вознаграждение в зависимости от числа штрафов, но это способствует снижению уровня аварийности: «Дело не в том, кому принадлежит камера — департаменту транспорта, ГИБДД или компании, которая выиграла тендер. Главное — чтобы конкурс на ее установку проходил прозрачно и честно. Кроме того, в этом исследовании Минэкономразвития есть такой факт — в случае, если на тендер выходила лишь одна компания и выигрывала его, то ее показатели в снижении уровня аварийности оказывались гораздо хуже.

Если мы хотим, чтобы камеры действительно влияли каким-то образом на безопасность, то должен быть некий регламент по их установке на дорогах.

Кроме того, сумма отчислений компании, которая выиграла этот тендер, не должна зависеть от конкретных штрафов. А сейчас же частные игроки заинтересованы в том, чтобы штрафов как можно больше».

Частные компании в погоне за прибылью игнорируют правила установки камер, ведь их главная цель — выписывать больше штрафов, в свою очередь, уверен координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Снижению аварийности больше бы поспособствовало, если бы перед треногами появилась информация об их установке. В этом случае водители снижали бы скорость и были более внимательны. Самая большая проблема в том, что устанавливают эту камеру люди, не имеющие понятия о том, как это делать по ГОСТу, правилам, инструкции к этим системам. И делается это с целью наживы. Как бы они ни снижали аварийность, неправильная установка камеры искажает корректность фиксации скоростного режима. Согласно инструкции, только сотрудник ГИБДД должен устанавливать эту камеру, не охранять ее, а именно устанавливать. Положено, чтобы система видеофиксации была приподнята над землей на 1,5 метра, потому что каждые 10 см изменения высоты дают искажение показателей скорости. Первые 10 см — на 10 км/ч, остальные 10 см — на 80 км/ч. Если вы поставили эту камеру на 20 см ниже или выше, то скорость уже некорректно фиксируется. В отношении стационарных камер есть такая обязанность — устанавливать предупреждающие знаки о системе видеофиксации впереди.

В случае же треног никак и ничем это не регламентируется.

Естественно, люди, которые хотят нажиться на них, ставят их так, чтобы треноги не было видно: прячут за остановками, деревьями, поворотом».

В целом государство потратило на системы фото- и видеофиксации более 20 млрд руб., из них более 11 млрд руб. ушли на концессии. Вместе с тем, в Минэкономразвития подчеркнули, что сотрудничество с частными компаниями позволяет создавать «комплексный объект», куда входят не только сами камеры, но и интеллектуальные системы управления дорожным движением и видеонаблюдения.

Ольга Сергиенко