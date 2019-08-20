На Кубани на подготовку к отопительному сезону направят 4,9 млрд рублей

На подготовку к грядущему отопительному сезону из бюджета Краснодарского края в 2019 году будет направлено около 4,9 млрд руб. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, к работе уже готовы 1779 котельных и 2134 км тепловых сетей.

Жилой фонд региона готов к предстоящей зиме на 66,4%. Принято тепловой ресурс готовы почти 9 тыс. многоквартирных домов. Полностью завершить работу по подготовке жилых помещений краевые власти планируют до 30 сентября.

Кроме того, в 2019-2020 году на Кубани будет заменено 152 км тепловых сетей и отремонтироовано 45 котельных. В этом году уже были заменены 1,1 км теплотрассы от Краснодарской ТЭЦ в сторону центра города. Инвестиции в проект составили более 100 млрд руб. Данную магистраль протяженностью 10 км, которая не модернизировалась больше 60 лет, планируется полностью заменить в течение семи лет. Стоимость работ составит 1,2 млрд руб.

Отметим, как сообщили в мэрии Краснодара, в конце августа стартуют работы на очередном этапе модернизации водопроводных сетей. Ремонт будет вестись на участке главной краснодарской улицы от Орджоникидзе до Гимназической. Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» на участке протяженностью около 400 м заменят старые водопроводные трубы на новые пластиковые, установят четыре колодца и переподключат к новым сетям абонентов.

Василий Хитрых