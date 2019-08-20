Результаты публичных слушаний по межеванию «Ярмарки» сфабрикованы В протоколах указаны люди, не принимавшие в них участия.

О фальсификации слушаний по территории, где компания «НВСКНН» планирует построить гостиницу, в группе «Отстоим сквер и парковку на Мануфактурной» в «Вконтакте» сообщили жители улицы.

Одним из людей, указанных в предоставленных мэрией жителям списках участников слушаний, но, по его словам, в них не участвовавшим, было подано соответствующее заявление в Следственный комитет, однако оно было отклонено. Сейчас материалы по слушаниям находятся на рассмотрении в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, в середине 2017 года компания «НВСКНН» получила в аренду земельный участок на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная и намеревалась построить там гостиницу. Весной 2019 года местные жители заявили, что стройка мешает проезду автомобилей экстренных служб. Кроме того, обнаружилось, что «НВСКНН» не были предоставлены в Госстройнадзор извещение о начале работ, разрешительная и проектная документация.