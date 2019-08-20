В «Справедливой России» выразили недоверие наблюдателям от Общественной палаты Татарстана

Глава регионального отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева выразила недоверие наблюдателям, которых на избирательные участки республики направит Общественная палата Татарстана.

«Общественная палата — это объединение, которое работает на "Единую Россию". Их наблюдатели будут работать на власть»,— заявила она сегодня на пресс-конференции в Казани.

Напомним, Общественная палата Татарстана намерена направить своих наблюдателей на все 2,8 тыс. избирательных участков республики (такой опыт у нее был на президентских выборах 2018 года). Их обучением займется Ассоциация юристов России и корпус «За чистые выборы». При Общественной палате был создан специальный «Открытый штаб наблюдателей», который попытается «минимизировать критические замечания в адрес выборов» в Госсовет республики.

Выборы в парламент Татарстана назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"