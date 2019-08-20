На пляжах Анапы вновь запретили плавать на катамаранах и надувных матрасах

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы запретило плавать в Черном море у берегов курорта на надувных плавательных средствах и катамаранах. Это, по словам спасателей, связано с усилением отжимного северо-восточного ветра.

В то же время, в Сочи отменили штормовое предупреждение из-за опасности смерчей, которое действовало с минувшей пятницы, 16 августа, по понедельник, 19 августа.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, во вторник, 20 августа, местами в регионе возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается северо-восточный скоростью 5-10 м/с. Местами его порывы достигнут 12-15 м/с. Воздух прогреется до +30…+35°.

Василий Хитрых