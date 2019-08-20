В МГИКе выступили против призывов к учителям не участвовать в работе избиркомов

Член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут выступил против призыва московской организации профсоюза «Учитель» к педагогам не принимать участие в работе избиркомов на выборах в Мосгордуму. «В таком призыве усматривается воспрепятствование в работе избирательных комиссий на выборах в органы государственной власти»,— заявил он «Интерфаксу».

В обращении профсоюза говорилось о том, что избирательная кампания в Мосгордуму проходит с многочисленными нарушениями «при явном попустительстве ЦИКа». «Мы — учителя, на нас смотрят наши ученики. Мы учим их быть гражданами… Мы призываем всех педагогов—членов избирательных комиссий подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов»,— отмечалось в публикации.

«Это личное дело каждого гражданина — участвовать в работе избиркомов или нет»,— сказал господин Реут. Он также отметил, что участковые избиркомы сформировали еще в конце 2018 года.

Напомним, предстоящие выборы в Мосгордуму 8 сентября вызвали многочисленные протесты, которые не прекращаются с июля. Поводом для них стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несогласованного митинга 27 июля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О ситуации вокруг выборов в Мосгордуму читайте в материалах “Ъ”.