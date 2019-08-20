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Многоквартирные дома смогут с 2020 года платить за мусор по количеству проживающих

Методика начисления платежа за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» может быть унифицирована с 2020 года. Таким образом, жители многоквартирных домов смогут платить за услуги оператора исходя из числа проживающих. Об этом на комитете краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил краевой министр ЖКХ Александр Шицын. Сейчас платеж для проживающих в многоквартирных домах рассчитывается по площади помещения, а для ИЖС — по количеству жильцов.

Депутат Николай Зуев спросил, не возникнут ли сложности с учетом людей, фактически проживающих в квартирах. «Сложности будут. У управляющих компаний недостаточно информации. Предстоит непростая и рутинная работа»,— ответил господин Шицын.

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