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Ассоциация REPA представляет финалистов восьмой всероссийской премии рекламных проектов в недвижимости WOW Awards

Более 300 работ были поданы на конкурс в 25
номинациях. В финале – лучшие, выбранные путем закрытого голосования авторитетным жюри:


Рекламная кампания года:


  1. ЖК «Юнтолово». Природа в черте города. Главстрой-СПб и агентство SMART&FUN
  2. Идеальная среда обитания. ГК «Первый Трест»
  3. Рекламная кампания «Словами жителей». ГК ПИК и агентство Friends Moscow
  4. Рекламная кампания «Центр — там, где я!». ГК «Инград»

Брендинг объекта:


  1. Брендинг «Счастья». Лидер-Инвест и Артоника
  2. ЖК Aquatoria. Wainbridge и SmartHeart
  3. Брендинг проекта Cameo. Stone Hedge и 159 Foundation
  4. RED 7. ГК «Основа» и 159 Foundation
  5. Дом с Атлантами. ВМС Девелопмент и Superposition
Члены Жюри категории "Позиционирование" после окончания судейства

Члены Жюри категории "Позиционирование" после окончания судейства

Бренд компании:


  1. Создатели. Агентство Этажи. Консалтинг
  2. ASTERUS. Агентство ZUPER branding agency
  3. Arcon. Агентство SmartHeart
  4. Бренд Ingrad. Inhouse

Слоган:


  1. До центра рекой подать. Страна Девелопмент и Этажи. Консалтинг
  2. Счастье. Дома в Москве. Лидер-Инвест и АРТОНИКА
  3. Это МОЁ. 4D DEVELOPMENT и VOLKI

Наружная реклама:


  1. Белая Дача парк. Экстендер. ГК ПИК и агентство Smart View
  2. Экстендер на Рублево-Успенском шоссе. Галс-Девелопмент и агентство Парадигма
  3. Брендирование остановок и городских афиш. ГК «Инград»

Буклет: стандарт и комфорт-класс:


  1. Буклет для городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark
  2. Буклет миниполиса Серебрица. Сити-XXI век и агентство LOVEMEDO
  3. Буклет жилого комплекса МОЁ. 4D Девелопмент и VOLKI

Буклет: бизнес-класс и элит:


  1. Буклет ЖК RiverSky. ГК «Инград»
  2. Буклет Cameo. STONE HEDGE и 159 Foundation
  3. MAGNUM. Magnum Development и ZUPER branding agency

Рекламный видеоролик:


  1. Предсказуемые шведы. Bonava и агентство GREAT Advertising Group
  2. Живые квартиры. ГК А101 и агентство TutkovBudkov
  3. Серия OLV «Символ». ДОНСТРОЙ и Bazina.sass+
  4. Рынок недвижимости. Главстрой и агентство Mad Kitchen

Имиджевый видеоролик:


  1. Недвижимость мечты для каждого. CENTURY 21 РОССИЯ
  2. Интеллигентность может быть экстремальной. Галс-Девелопмент и Renome Production
  3. Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра». ГК «Инград» и HEADSHOT

Презентационный видеоролик:


  1. Видеоролик элитного дома Реномэ. Sminex и DADA Agency
  2. Видеоролик городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark
  3. Видеоролик премиум-квартала JAZZ. Sminex и DADA Agency

Радиореклама


  1. ПСК. Группа строительных компаний «ПСК-6» и BezNebes Creative Agency
  2. Standup от А101. ГК А101 и TutkovBudkov
  3. Это не автоответчик. Renaissance Development

Промо-сайт:


  1. Комплекс апартаментов HILL8, Сити-XXI век. Агентство Whitemark
  2. Малоэтажный комплекс бизнес-класса VEREN Village Стрельна, VEREN Group. Агентство Whitemark
  3. Сайт апартаментов Башни Федерация. Башня Федерация и CreativePeople
  4. Городские кварталы «Ривер Парк», «Ривер Парк». Агентство Whitemark
Николай Хлопков, брендинговое агентство Whitemark, защищает свой промо-сайт "Малоэтажный бизнес-класс Veren Village Стрельна"

Николай Хлопков, брендинговое агентство Whitemark, защищает свой промо-сайт "Малоэтажный бизнес-класс Veren Village Стрельна"

Нестандартное продвижение: digital


  1. Игра и мультфильм «Марьяныч в поисках сокровищ». Группа ПСН
  2. Москва глазами писателей. AFI Development и РБК Стиль
  3. 500 лет московской недвижимости. ГК ПИК
  4. Аудиогид «Малая Ордынка 19». Sminex

Маркетинг в соцсетях:


  1. Комплексная SMM-кампания ЖК Башня Свободы. Легион и SMMashing Media
  2. Соцсети ГК «Инград»
  3. Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика. АТЛАС Девелопмент
Николай Комчароков, Генеральный директор I-Brand, судит в категории Digital

Николай Комчароков, Генеральный директор I-Brand, судит в категории Digital

Спецпроект в соцсетях:


  1. Творческий конкурс «Дивный день». Сити-XXI век
  2. Добрый Дедушка Дроздов. Первый Трест и агентство ТИП-ТОП
  3. Награда от Инграда. ГК «Инград»
  4. Чат-бот для генерации заявок на квартиры застройщика. LEGENDA Intelligent Development и Molinos

Баннерная реклама


  1. Серия «..в Береговом». Главстрой
  2. В Neva Towers всегда хорошая погода. Renaissance Development
  3. Настоящее небо без компромиссов. Башня Федерация и CreativePeople
  4. Серия «Баланс в деталях». Главстрой

Офис продаж:


  1. Офис продаж VEREN Village Стрельна. VEREN GROUP и Arketyp
  2. Офис продаж Central Park. Лидер-Инвест и MAD Architects
  3. Офис продаж ЖК «Discovery Park». MR Group и A-HOLZ

EVENT:


  1. Церемония награждения участников конкурса «Дивный день». Сити-XXI век
  2. Urban dreams. Колди
  3. Рождественские чтения в Кунцево Плаза. ЭНКА ТЦ и Let’s show advertising
  4. Презентация проекта реконструкции стадиона Торпедо. ГК «Инград»
Мария Могилевцева-Головина, Сити-XXI век, защищает проект в номинации EVENT

Мария Могилевцева-Головина, Сити-XXI век, защищает проект в номинации EVENT

Нестандартное продвижение: offline


  1. Коллекция одежды Headliner by Volky. ГК Кортрос и Star project
  2. PlanInGrad. ГК «Инград» и Продома Маркетинг
  3. Пространство ПИК. ГК ПИК и архитектурное бюро «Мастерская БЭ»
Петр Кирилловский, Visor Development, и Дмитрий Кубышкин, Главстрой, в Жюри категории Offline

Петр Кирилловский, Visor Development, и Дмитрий Кубышкин, Главстрой, в Жюри категории Offline

Корпоративный сайт:


  1. Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент». Галс-Девелопмент и A M I O
  2. Корпоративный сайт СПб Реновация. СПб Реновация и ИА «Кельник»
  3. Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой». БЕСТ-Новострой и Funky Monkey
  4. Сайт девелоперской компании SMINEX. Агентство Whitemark

Посмотреть всех финалистов и их работы можно в материале на сайте ассоциации REPA.

Победители будут объявлены 5 сентября на церемонии награждения. Купить билет

Генеральный партнер премии — агентство PPL-media. Партнер категории «Мультимедиа» — ART3D. Партнеры премии:

Whitemark, Сити-ХХI век, SocMediaMarketing, Галс-Девелопмент, Digital Geeks, Duga, Galactic Group, Tandem Group.

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