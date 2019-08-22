Ассоциация REPA представляет финалистов восьмой всероссийской премии рекламных проектов в недвижимости WOW Awards

Более 300 работ были поданы на конкурс в 25
номинациях. В финале – лучшие, выбранные путем закрытого голосования авторитетным жюри:
Рекламная кампания года:
- ЖК «Юнтолово». Природа в черте города. Главстрой-СПб и агентство SMART&FUN
- Идеальная среда обитания. ГК «Первый Трест»
- Рекламная кампания «Словами жителей». ГК ПИК и агентство Friends Moscow
- Рекламная кампания «Центр — там, где я!». ГК «Инград»
Брендинг объекта:
- Брендинг «Счастья». Лидер-Инвест и Артоника
- ЖК Aquatoria. Wainbridge и SmartHeart
- Брендинг проекта Cameo. Stone Hedge и 159 Foundation
- RED 7. ГК «Основа» и 159 Foundation
- Дом с Атлантами. ВМС Девелопмент и Superposition
Члены Жюри категории "Позиционирование" после окончания судейства
Бренд компании:
- Создатели. Агентство Этажи. Консалтинг
- ASTERUS. Агентство ZUPER branding agency
- Arcon. Агентство SmartHeart
- Бренд Ingrad. Inhouse
Слоган:
- До центра рекой подать. Страна Девелопмент и Этажи. Консалтинг
- Счастье. Дома в Москве. Лидер-Инвест и АРТОНИКА
- Это МОЁ. 4D DEVELOPMENT и VOLKI
Наружная реклама:
- Белая Дача парк. Экстендер. ГК ПИК и агентство Smart View
- Экстендер на Рублево-Успенском шоссе. Галс-Девелопмент и агентство Парадигма
- Брендирование остановок и городских афиш. ГК «Инград»
Буклет: стандарт и комфорт-класс:
- Буклет для городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark
- Буклет миниполиса Серебрица. Сити-XXI век и агентство LOVEMEDO
- Буклет жилого комплекса МОЁ. 4D Девелопмент и VOLKI
Буклет: бизнес-класс и элит:
- Буклет ЖК RiverSky. ГК «Инград»
- Буклет Cameo. STONE HEDGE и 159 Foundation
- MAGNUM. Magnum Development и ZUPER branding agency
Рекламный видеоролик:
- Предсказуемые шведы. Bonava и агентство GREAT Advertising Group
- Живые квартиры. ГК А101 и агентство TutkovBudkov
- Серия OLV «Символ». ДОНСТРОЙ и Bazina.sass+
- Рынок недвижимости. Главстрой и агентство Mad Kitchen
Имиджевый видеоролик:
- Недвижимость мечты для каждого. CENTURY 21 РОССИЯ
- Интеллигентность может быть экстремальной. Галс-Девелопмент и Renome Production
- Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра». ГК «Инград» и HEADSHOT
Презентационный видеоролик:
- Видеоролик элитного дома Реномэ. Sminex и DADA Agency
- Видеоролик городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark
- Видеоролик премиум-квартала JAZZ. Sminex и DADA Agency
Радиореклама
- ПСК. Группа строительных компаний «ПСК-6» и BezNebes Creative Agency
- Standup от А101. ГК А101 и TutkovBudkov
- Это не автоответчик. Renaissance Development
Промо-сайт:
- Комплекс апартаментов HILL8, Сити-XXI век. Агентство Whitemark
- Малоэтажный комплекс бизнес-класса VEREN Village Стрельна, VEREN Group. Агентство Whitemark
- Сайт апартаментов Башни Федерация. Башня Федерация и CreativePeople
- Городские кварталы «Ривер Парк», «Ривер Парк». Агентство Whitemark
Николай Хлопков, брендинговое агентство Whitemark, защищает свой промо-сайт "Малоэтажный бизнес-класс Veren Village Стрельна"
Нестандартное продвижение: digital
- Игра и мультфильм «Марьяныч в поисках сокровищ». Группа ПСН
- Москва глазами писателей. AFI Development и РБК Стиль
- 500 лет московской недвижимости. ГК ПИК
- Аудиогид «Малая Ордынка 19». Sminex
Маркетинг в соцсетях:
- Комплексная SMM-кампания ЖК Башня Свободы. Легион и SMMashing Media
- Соцсети ГК «Инград»
- Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика. АТЛАС Девелопмент
Николай Комчароков, Генеральный директор I-Brand, судит в категории Digital
Спецпроект в соцсетях:
- Творческий конкурс «Дивный день». Сити-XXI век
- Добрый Дедушка Дроздов. Первый Трест и агентство ТИП-ТОП
- Награда от Инграда. ГК «Инград»
- Чат-бот для генерации заявок на квартиры застройщика. LEGENDA Intelligent Development и Molinos
Баннерная реклама
- Серия «..в Береговом». Главстрой
- В Neva Towers всегда хорошая погода. Renaissance Development
- Настоящее небо без компромиссов. Башня Федерация и CreativePeople
- Серия «Баланс в деталях». Главстрой
Офис продаж:
- Офис продаж VEREN Village Стрельна. VEREN GROUP и Arketyp
- Офис продаж Central Park. Лидер-Инвест и MAD Architects
- Офис продаж ЖК «Discovery Park». MR Group и A-HOLZ
EVENT:
- Церемония награждения участников конкурса «Дивный день». Сити-XXI век
- Urban dreams. Колди
- Рождественские чтения в Кунцево Плаза. ЭНКА ТЦ и Let’s show advertising
- Презентация проекта реконструкции стадиона Торпедо. ГК «Инград»
Мария Могилевцева-Головина, Сити-XXI век, защищает проект в номинации EVENT
Нестандартное продвижение: offline
- Коллекция одежды Headliner by Volky. ГК Кортрос и Star project
- PlanInGrad. ГК «Инград» и Продома Маркетинг
- Пространство ПИК. ГК ПИК и архитектурное бюро «Мастерская БЭ»
Петр Кирилловский, Visor Development, и Дмитрий Кубышкин, Главстрой, в Жюри категории Offline
Корпоративный сайт:
- Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент». Галс-Девелопмент и A M I O
- Корпоративный сайт СПб Реновация. СПб Реновация и ИА «Кельник»
- Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой». БЕСТ-Новострой и Funky Monkey
- Сайт девелоперской компании SMINEX. Агентство Whitemark
Посмотреть всех финалистов и их работы можно в материале на сайте ассоциации REPA.
Победители будут объявлены 5 сентября на церемонии награждения. Купить билет
Генеральный партнер премии — агентство PPL-media. Партнер категории «Мультимедиа» — ART3D. Партнеры премии:
Whitemark, Сити-ХХI век, SocMediaMarketing, Галс-Девелопмент, Digital Geeks, Duga, Galactic Group, Tandem Group.
18+
Самое важное в канале Коммерсантъ в
Telegram