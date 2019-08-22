Ассоциация REPA представляет финалистов восьмой всероссийской премии рекламных проектов в недвижимости WOW Awards

Более 300 работ были поданы на конкурс в 25

номинациях. В финале – лучшие, выбранные путем закрытого голосования авторитетным жюри:



Рекламная кампания года:

ЖК «Юнтолово». Природа в черте города. Главстрой-СПб и агентство SMART&FUN Идеальная среда обитания. ГК «Первый Трест» Рекламная кампания «Словами жителей». ГК ПИК и агентство Friends Moscow Рекламная кампания «Центр — там, где я!». ГК «Инград»

Брендинг объекта:

Брендинг «Счастья». Лидер-Инвест и Артоника ЖК Aquatoria. Wainbridge и SmartHeart Брендинг проекта Cameo. Stone Hedge и 159 Foundation RED 7. ГК «Основа» и 159 Foundation Дом с Атлантами. ВМС Девелопмент и Superposition

Члены Жюри категории "Позиционирование" после окончания судейства

Бренд компании:

Создатели. Агентство Этажи. Консалтинг ASTERUS. Агентство ZUPER branding agency Arcon. Агентство SmartHeart Бренд Ingrad. Inhouse

Слоган:

До центра рекой подать. Страна Девелопмент и Этажи. Консалтинг Счастье. Дома в Москве. Лидер-Инвест и АРТОНИКА Это МОЁ. 4D DEVELOPMENT и VOLKI

Наружная реклама:

Белая Дача парк. Экстендер. ГК ПИК и агентство Smart View Экстендер на Рублево-Успенском шоссе. Галс-Девелопмент и агентство Парадигма Брендирование остановок и городских афиш. ГК «Инград»

Буклет: стандарт и комфорт-класс:

Буклет для городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark Буклет миниполиса Серебрица. Сити-XXI век и агентство LOVEMEDO Буклет жилого комплекса МОЁ. 4D Девелопмент и VOLKI

Буклет: бизнес-класс и элит:

Буклет ЖК RiverSky. ГК «Инград» Буклет Cameo. STONE HEDGE и 159 Foundation MAGNUM. Magnum Development и ZUPER branding agency

Рекламный видеоролик:

Предсказуемые шведы. Bonava и агентство GREAT Advertising Group Живые квартиры. ГК А101 и агентство TutkovBudkov Серия OLV «Символ». ДОНСТРОЙ и Bazina.sass+ Рынок недвижимости. Главстрой и агентство Mad Kitchen

Имиджевый видеоролик:

Недвижимость мечты для каждого. CENTURY 21 РОССИЯ Интеллигентность может быть экстремальной. Галс-Девелопмент и Renome Production Виртуальный короткометражный фильм «Призраки центра». ГК «Инград» и HEADSHOT

Презентационный видеоролик:

Видеоролик элитного дома Реномэ. Sminex и DADA Agency Видеоролик городских кварталов «Ривер Парк». Агентство Whitemark Видеоролик премиум-квартала JAZZ. Sminex и DADA Agency

Радиореклама

ПСК. Группа строительных компаний «ПСК-6» и BezNebes Creative Agency Standup от А101. ГК А101 и TutkovBudkov Это не автоответчик. Renaissance Development

Промо-сайт:

Комплекс апартаментов HILL8, Сити-XXI век. Агентство Whitemark Малоэтажный комплекс бизнес-класса VEREN Village Стрельна, VEREN Group. Агентство Whitemark Сайт апартаментов Башни Федерация. Башня Федерация и CreativePeople Городские кварталы «Ривер Парк», «Ривер Парк». Агентство Whitemark

Николай Хлопков, брендинговое агентство Whitemark, защищает свой промо-сайт "Малоэтажный бизнес-класс Veren Village Стрельна"

Нестандартное продвижение: digital

Игра и мультфильм «Марьяныч в поисках сокровищ». Группа ПСН Москва глазами писателей. AFI Development и РБК Стиль 500 лет московской недвижимости. ГК ПИК Аудиогид «Малая Ордынка 19». Sminex

Маркетинг в соцсетях:

Комплексная SMM-кампания ЖК Башня Свободы. Легион и SMMashing Media Соцсети ГК «Инград» Искусственный интеллект в социальных сетях застройщика. АТЛАС Девелопмент

Николай Комчароков, Генеральный директор I-Brand, судит в категории Digital

Спецпроект в соцсетях:

Творческий конкурс «Дивный день». Сити-XXI век Добрый Дедушка Дроздов. Первый Трест и агентство ТИП-ТОП Награда от Инграда. ГК «Инград» Чат-бот для генерации заявок на квартиры застройщика. LEGENDA Intelligent Development и Molinos

Баннерная реклама

Серия «..в Береговом». Главстрой В Neva Towers всегда хорошая погода. Renaissance Development Настоящее небо без компромиссов. Башня Федерация и CreativePeople Серия «Баланс в деталях». Главстрой

Офис продаж:

Офис продаж VEREN Village Стрельна. VEREN GROUP и Arketyp Офис продаж Central Park. Лидер-Инвест и MAD Architects Офис продаж ЖК «Discovery Park». MR Group и A-HOLZ

EVENT:

Церемония награждения участников конкурса «Дивный день». Сити-XXI век Urban dreams. Колди Рождественские чтения в Кунцево Плаза. ЭНКА ТЦ и Let’s show advertising Презентация проекта реконструкции стадиона Торпедо. ГК «Инград»

Мария Могилевцева-Головина, Сити-XXI век, защищает проект в номинации EVENT

Нестандартное продвижение: offline

Коллекция одежды Headliner by Volky. ГК Кортрос и Star project PlanInGrad. ГК «Инград» и Продома Маркетинг Пространство ПИК. ГК ПИК и архитектурное бюро «Мастерская БЭ»

Петр Кирилловский, Visor Development, и Дмитрий Кубышкин, Главстрой, в Жюри категории Offline

Корпоративный сайт:

Корпоративный сайт «Галс-Девелопмент». Галс-Девелопмент и A M I O Корпоративный сайт СПб Реновация. СПб Реновация и ИА «Кельник» Редизайн сайта «БЕСТ-Новострой». БЕСТ-Новострой и Funky Monkey Сайт девелоперской компании SMINEX. Агентство Whitemark

Посмотреть всех финалистов и их работы можно в материале на сайте ассоциации REPA.

Победители будут объявлены 5 сентября на церемонии награждения. Купить билет

Генеральный партнер премии — агентство PPL-media. Партнер категории «Мультимедиа» — ART3D. Партнеры премии:

Whitemark, Сити-ХХI век, SocMediaMarketing, Галс-Девелопмент, Digital Geeks, Duga, Galactic Group, Tandem Group.